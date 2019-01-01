الشرطة الفلسطينية تكشف تفاصيل مقتل في مخيم طولكرم

رام الله /سما/

كشفت الشرطة الفلسطينية في وقت متأخر من مساء الإثنين، سبب مقتل طفل يبلغ من العمر (11 عاماً)، في مخيم طولكرم، شمال الضفة الغربية.



وقالت على لسان الناطق الإعلامي، العقيد لؤي ارزيقات: إن الطفل رشيد مصطفى عباس قُتل مساء اليوم الاثنين، حيث وصل إلى المستشفى الحكومي في طولكرم، وهو مصاب.



وأضاف: الطفل وصل المستشفى مصاباً بعيار ناري برأسه، جراء شجار وقع بين أشخاص في المخيم، ما لبث أن أعلن الأطباء عن وفاته.



وتابع: الأجهزة الأمنية توجهت إلى المخيم لملاحقة المشتبه به، فيما باشرت الشرطة والنيابة العامة التحقيق في ظروف الحادثة.

