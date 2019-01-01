  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كوشنير يلتقي نتنياهو وغانتس اليوم في القدس المحتلة

الإثنين 28 أكتوبر 2019 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوشنير يلتقي نتنياهو وغانتس اليوم في القدس المحتلة


القدس المحتلة / سما /

 يلتقي المستشار الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنير، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن كوشنير سيلتقي نتنياهو في مكتب الأخير، وسيلتقي مع غانتس لوحده في مقر السفارة الأميركية بالقدس.

وسيرافق وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إلى جانب مسؤولين آخرين من الإدارة الأميركية كوشنير، في اجتماعاته مع نتنياهو وغانتس.

وستبحث الاجتماعات قضايا أمنية وسياسية واقتصادية مختلفة.

الأكثر قراءة اليوم

وصل إلى موقع استهدافه قبل 48 ساعة.. فيديو : الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية قتل البغدادي

تطورات بقضية اسراء.. النائب العام يصدر بيانا مهما حول قضية مقتل غريب

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل ونتائج اجتماع نتنياهو مع غانتس في الكرياه

ما الذي جعل رئيس الأركان كوخافي يدق نواقيس الخطر؟

سيرة دمويّة لزعيم تنظيم داعش "الشّبَح" أبو بكر البغدادي

حزب غانتس يقترح حل وسط لمفاوضاته مع الليكود وهذا اهم تفاصيله ..

وسائل إعلامية لبنانبة: الحريري سيعلن استقالة الحكومة خلال الـ٢٤ ساعة

الأخبار الرئيسية

1

من هي كايلا التي حملت عملية قتل البغدادي اسمها ؟ (صور)

كاتب إسرائيلي : قائد الجيش محبط لأنه يواجه التهديدات وحيدا

نتنياهو : " إذا فرضت الحرب على إسرائيل فإنها ستنتصر بشكل حاسم "

معابر

العاملون بوزارة الخارجية والامن الاسرائيلي يهددون بتعطيل السفارات واغلاق المعابر مع السلطة

غانتس

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل ونتائج اجتماع نتنياهو مع غانتس في الكرياه