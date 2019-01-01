كوشنير يلتقي نتنياهو وغانتس اليوم في القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

يلتقي المستشار الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنير، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن كوشنير سيلتقي نتنياهو في مكتب الأخير، وسيلتقي مع غانتس لوحده في مقر السفارة الأميركية بالقدس.

وسيرافق وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إلى جانب مسؤولين آخرين من الإدارة الأميركية كوشنير، في اجتماعاته مع نتنياهو وغانتس.

وستبحث الاجتماعات قضايا أمنية وسياسية واقتصادية مختلفة.