نتنياهو : " إذا فرضت الحرب على إسرائيل فإنها ستنتصر بشكل حاسم "

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه إذا فرضت الحرب على إسرائيل فإنها ستنتصر بشكل حاسم ضد إيران وغيرها من الدول العربية.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة تفقدية أجراها بصحبة رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، وقائد سلاح الجو، عميكام نوركين، في قاعدة بلماحيم الجوية، استعرض نتنياهو خلالها وسائل قتالية يستخدمها سلاح الجو في جيش الاحتلال.

وقال نتنياهو، "إذا فُرضت علينا الحرب فسننتصر فيها بشكل حاسم جدًا. والذي شاهدته هنا اليوم في القاعدة الجوية هو خيرت التطويرات والأسلحة التي تضمن تحقيق ذلك."