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العاملون بوزارة الخارجية والامن الاسرائيلي يهددون بتعطيل السفارات واغلاق المعابر مع السلطة

الأحد 27 أكتوبر 2019 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاملون بوزارة الخارجية والامن الاسرائيلي يهددون بتعطيل السفارات واغلاق المعابر مع السلطة


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة المالية الاسرائيلية الاحد رسميا عن تعليمات إدارية جديدة يتم بموجبها استرداد الرسوم المالية مقابل تمثيل المبعوثين الديبلوماسيين الإسرائيليين في خارج اسرائيل بعد تجهيزهم تقرير حولها وعرض ايصالات.

وجاء القرار الجديد بعد 30 عاما من تلقي الممثلين الإسرائيليين الذين يعملون خارج اسرائيل هذه المبالغ مقابل تمثيلهم وحيازة المنزل كجزء من معاشاتهم ولم يتم الطلب منهم عرض أي تقرير وتفاصيل للمصروفات.

وكرد على القرار اعلن العاملون في وزارة الخارجية الاسرائيلية ووزارة  ما تسمى "الامن" الاسرائيلي عن البدء باجراءات احتجاجية.

وبحسب المواقع العبرية فانه اعتبارا من يوم الثلاثاء سيتم اغلاق جميع السفارات في الخارج ولن يهتموا باي زيارات خارجية يقوم بها مسؤولون إسرائيليون.

وقالت وزارة "الامن" الاسرائيلية انها ستغلق جميع المعابر بالضفة الغربية، وكلا الوزارتين ستغلق نظام الرقابة المشترك على الصادرات الأمنية.

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية" انه لن يتم المصادقة على صفقات امنية والصادرات الأمنية الإسرائيلية ستضرر بشكل كبير.

وقال رؤساء لجان العاملين في كلا الوزارتين انه من خلال هذه الإجراءات الاحتجاجية يعبرون عن معارضتهم على فرض تعليمات وزارة المالية الاسرائيلية الجديدة من جانب واحد ويطالبون بعودة الوضع الى سابق عهده.

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