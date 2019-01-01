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صحيفة عبرية تكشف تفاصيل ونتائج اجتماع نتنياهو مع غانتس في الكرياه

الأحد 27 أكتوبر 2019 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف تفاصيل ونتائج اجتماع نتنياهو مع غانتس في الكرياه


القدس المحتلة / سما /

 انتهى اجتماع بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، مساء اليوم الأحد، دون أي نتائج معلنة.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر بينهما في موعد سيحدد لاحقًا، وفق ما ذكره موقع يديعوت أحرونوت.

واستمر الاجتماع الذي عقد في مكتب نتنياهو داخل قاعدة كيرياه، نحو ساعتين بحث الجانبان خلاله إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.

وسبق ذلك عقد اجتماع عقد بين فرق التفاوض من الحزبين، وانتهى بتمسك كل حزب بشروطه السابقة.

وبحسب حزب غانتس، فإن الليكود لا يزال متمسكًا بإجراء المفاوضات كممثل عن أحزاب الكتلة اليمينية ولا يرغب بتقديم أي تنازلات، فيما قال حزب الليكود، بأن حزب أزرق-أبيض، رفض مجددًا الموافقة على المخطط الذي تبناه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بتشكيل حكومة وحدة تضم كل الأحزاب وبالتناوب بحيث يكون نتنياهو أولًا ، ثم غانتس لرئاسة الوزراء.

وعقد فريق التفاوض عن حزب أزرق - أبيض، لقاءً مع فريق التفاوض عن حزب إسرائيل بيتنا، دون أن تعرف نتائج ما تم التوصل إليه.

وسيلتقي غانتس يوم غد الاثنين، مع زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان في مبنى الكنيست.

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