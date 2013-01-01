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ترامب سيدلي بتصريح مهم

البنتاغون : البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة بعملية أميركية بإدلب

الأحد 27 أكتوبر 2019 07:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون : البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة بعملية أميركية بإدلب


وكالات

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة كان يرتديها، بحسب ما نقلت مجلة نيوزويك الأميركية عن المسؤول في البنتاغون، اليوم الأحد.

وأعلن المسؤول الأميركي عن مقتل البغدادي، أمس السبت، في عملية وصفتها بالسرية صادق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونفذتها مروحيات في إدلب شمال غرب سورية.

ويأتي ذلك في وقت أفاد موقع نيوزويك بأن ترامب وافق في الأيام الماضية على عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" استهدفت البغدادي.

وعرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، سيدلي بإعلان مهم جدا، صباح اليوم الأحد، بينما تتحدث وسائل إعلام أميركية عن عملية عسكرية في سورية استهدفت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول عسكري كبير أن الجيش الأميركي استهدف زعيم تنظيم "داعش" في غارة، أمس السبت، في شمال شرق سورية.

وقالت الشبكة الأميركية إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون أن تذكر توضيحات عن موقعه.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الإدلاء بأي تعليق.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض أعلن أن الرئيس ترامب سيدلي بتصريح مهم جدا، اليوم الأحد، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على تويتر "حدث للتو شيء كبير جدا!"، من دون مزيد من الإيضاح.

وظهر البغدادي علنا عندما اعتلى منبر جامع النوري الكبير بالموصل عام 2014، ليعلن قيام "دولة الخلافة" حينها، كما ظهر مرة أخرى قبل نحو عام يتحدث لبعض قادة التنظيم.

يذكر البغدادي البالغ من العمر 48 عاما، عراقي اسمه الحقيقي إبراهيم السامرائي، انشق عن تنظيم القاعدة عام 2013، أي بعد عامين من مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن.

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