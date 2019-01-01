"النقابة" تستنكر استمرار اعتقال الصحفيين في غزة والضفة

رام الله /سما/

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة استمرار اعتقال الصحفيين واستدعائهم في قبل الاجهزة الامنية في قطاع غزة ، فيما يستمر اعتقال الصحفي محمود ابو الحسن من مدينة طوباس في الضفة الغربية الذي مددت محكمة برام الله اعتقاله 15 يوما، والذي تتابع نقابة الصحفيين قضية اعتقاله مؤكده رفضها لاعتقاله وطالبت بضرورة الافراج الفوري عنه.



وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين "ان جهاز الامن الداخلي اعتقل الزميل الصحفي في الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون بسام محيسن من مدينة غزة يوم الاربعاء الماضي ، على خلفية كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما يواصل اعتقال الزميل هاني الاغا مراسل اذاعة صوت الشباب في الظاهرية لليوم الثلاثين على التوالي ، كما استدعى ذات الجهاز خلال الايام الزميل زياد عوض وثمانية نشطاء على خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".



وحذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين "حركة حماس من الاستمرار في هذه الاعتقالات والاستدعاءات، والتي تسيئ لنضال شعبنا واستقلاليةاعلامنا امام العالم ، فانها تطالب بوقف كل هذه الاجراءات فورا ، والافراج عن كافة المعتقلين الصحفيين من سجونها ووقف حملة الاستدعاءات على خلفية حرية الراي والتعبير".



كما اعربت النقابة عن استغرابها من "حالة الصمت من قبل لمراكز الحقوقية والفصائل الوطنية تجاه هذه الحملة التي تقوم بها حركة حماس ، والتي بدأت بحملة اعلامية اساءت فيها للجسم الصحفي من خلال بعض مواقعها لتبرير حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي تقوم بها اجهزتها الامنية ، والتي طالت عدد كبير من الصحفيين والنشطاء الاعلاميين".



وطالبت النقابة "كافة المنظمات الحقوقية والانسانية ومنظمات المجتع المدني بالتدخل لوقف هذه الحملة فورا، لتاثيرها السلبي على اعلامنا وقضيتنا العادلة ، داعية الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب الى التدخل والضغط على حركة حماس لوقف هذه الحملة المستمرة منذ اكثر من شهر."

