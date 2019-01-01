أوكرانيا تفتتح مكتب تمثيل ديبلوماسي لها في القدس المحتلة

القدس المحتلة/سما/

أعلنت الحكومة الأوكرانية، أنها ستفتح مكتبًا دبلوماسيًا لها لتطوير الابتكار والاستثمار في مدينة القدس المحتلة.



وفقًا للحكومة سيكون المكتب الجديد تمثيلًا دبلوماسيًا للأوكرانيين وسيتم إضافته إلى المؤسسات الموجودة في السفارة الأوكرانية في إسرائيل.



وبدوره، رحب وزير الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، بإعلان الحكومة الأوكرانية اعتزامها فتح مكتب لتطوير الابتكار والاستثمار في القدس المحتلة.



وقال كاتس "أهنئ الحكومة الأوكرانية على إعلانها الرسمي اليوم بافتتاح مكتب لتطوير الابتكار والاستثمار في القدس"، مؤكدًا أن "المكتب سيكون جزءًا من السفارة الأوكرانية في إسرائيل".



وأكد كاتس أن افتتاح المكتب هو "نتيجة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لكييف هذا الصيف، وهو تعبير قوي عن العلاقات السياسية القوية بين البلدين، وكذلك التزام الطرفين بمواصلة التقدم في جميع المجالات، مع التركيز على التعاون الاقتصادي، بما في ذلك عالم الابتكار والتكنولوجيا والهايتك".

