عائلة الأسير إسماعيل علي تناشد لإنقاذ حياة نجلها

رام الله / سما /

ناشدت عائلة الأسير إسماعيل علي من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل لإنقاذ حياة نجلها إثر تراجع وضعه الصحي الخطير وتثبيت الاعتقال الإداري عليه.

الأسير إسماعيل علي (30 عاما)، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام منذ 94 يوما ضد الاعتقال الاداري، وتم نقلة إلى مستشفى سجن الرملة عده مرات، ويعاني من الجفاف الحاد وهبوط في الضغط والارهاق والضعف العام، وعدم وضوح الرؤية وعدم القدرة على الكلام او الوقوف او النوم، إضافة إلى اوجاع العظام والرأس والمعدة أوجاع في الكلى وخسارته لـ20 كيلو من وزنه.

وأعربت عائلة الأسير علي عن قلقها الشديد على حياة ابنها الذي لم يعاني من قبل ما أي مرض خطير، لكنه الآن يعاني من مضاعفات شديده وخطيرة تهدد حياته.

وكانت المحكمة العليا التابعة للاحتلال رفضت أمس، طلب استئناف ضد قرار الاعتقال الإداري للأسير المضرب إسماعيل علي، وثبتت اعتقاله رغم حالته الصحية الخطيرة.