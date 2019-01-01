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الاونروا بحاجة لـ 30 مليون $ لتوزيع المساعدات الغذائية

أبو حسنه: الهدوء في غزة مضلل واستمرار انهيار الاوضاع سيقود الى انفجار

الخميس 24 أكتوبر 2019 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنه: الهدوء في غزة مضلل واستمرار انهيار الاوضاع سيقود الى انفجار


غزة / سما/

حذر عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من انفجار الأوضاع في قطاع غزة جراء انهيار الحالة المعيشية لسكان القطاع.

وقال أبو حسنة في مقابلة خاصة مع قناة الغد “إن الهدوء في غزة مضلل وخطير للغاية في ظل كمية الغضب واليأس لدى الناس بأن العالم تركهم”.

وأضاف ” نحن نحذر الجميع من استمرار هذا الوضع الذي سيؤدي إلى الانفجار، والأوضاع في منتهى الخطورة”.

وكانت آخر جولة تصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في يونيو/حزيران 2019 وانتهت في الخامس من ذات الشهر بالإعلان عن اتفاق تهدئة بعد سقوط 31 شهيدا فلسطينيا بينهم 4 سيدات ورضيعتان وجنينان وطفل، إضافة لإصابة 154 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى تضرر مئات المنازل بشكل كلي وجزئي.

وأوضح أبو حسنة أن الأونروا بحاجة إلى 30 مليون دولار لاستكمال توزيع المساعدات الغذائية على مليون و100 ألف لاجئ في غزة، مبينا أن 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الانسانية.

وأشار المستشار الإعلامي للأونروا إلى أن 75% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين وأكثر من 80% منهم يتلقون المساعدات من الوكالة وعددهم مليون و170 ألف لاجئ من مجموعة مليون و400 ألف لاجئ.

وقال “غزة محاصرة منذ 13 عاما، التصدير والاستيراد ممنوع في غزة إلا في حالات بسيطة، كما أن الخروج والدخول إلى القطاع أيضا لحالات بسيطة”.

ولفت إلى أن 55% نسبة البطالة في قطاع غزة و80% في صفوف الشباب و90 % في صفوف المرأة.

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