  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سابقة.. محكمة إسرائيلية تدين أحد قتلة عائلة دوابشة بالانتماء لمنظمة "إرهابية يهودية"

الخميس 24 أكتوبر 2019 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سابقة.. محكمة إسرائيلية تدين أحد قتلة عائلة دوابشة بالانتماء لمنظمة "إرهابية يهودية"


القدس المحتلة / سما /

 أدانت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الخميس، مستوطن ادعت نيابة الاحتلال أنه "قاصر"، وهو من المشاركين في جريمة إحراق وقتل عائلة دوابشة في تموز/ يوليو عام 2015، بالانتماء لتنظيم "إرهابي يهودي".

ويعتبر هذا الحكم بمثابة سابقة قضائية في إسرائيل، وتم إقراره من المحكمة بعد اعتراف المستوطن بأنه شارك في عدة جرائم ضد الفلسطينيين.

وقال رئيس المحكمة خلال الجلسة - كما نقل عنه موقع يديعوت أحرونوت - "إن وجود منظمة إرهابية والانتماء إليها تم باعترافه بأقواله وأفعاله، وأنه اعترف بارتكاب تلك الجرائم بدوافع عنصرية".

وكان تم تغيير لائحة الاتهام بحق المستوطن ذاته قبل خمسة أشهر، بعد صفقة مع النيابة، من متهم بالمشاركة في الجريمة، إلى التخطيط لارتكاب جريمة بدافع عنصري وفصلها عن قضية حرق العائلة وقتلها.

وكشفت "يديعوت أحرونوت" في العاشر من الشهر الجاري، أن المستوطن ذاته أدخل مؤخرًا في مرحلة إعادة تأهيل وتغيير جذري، ودمجه في الإعداد العسكري والبدني الذي يسمح بتجنيده في الجيش.

فيما ستستمر محاكمة المستوطن عميرام بن أوليئيل المتهم الرئيس في جريمة عائلة دوابشة.

الأكثر قراءة اليوم

الارصاد الجوية الاسرائيلية : عاصفة مدارية عنيفة وأمطار وفياضانات غير مسبوقة تبدأ الجمعة

معاريف : هل زار نتنياهو الرياض فجأة امس والتقى بن سلمان؟

إعلان مهم لموظفي القطاع العام في غزة

بعد ربع قرن على إبرامه.. الكشف عن كواليس اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن

عملية أفيفيم: "صواريخ حزب الله أخطأت الهدف صدفة"

العثور على 39 جثة في شاحنة ببريطانيا

حدث في أم الحيران: شرطي صوب الليزر على رأس النائب عودة ثم أطلق الرصاص

الأخبار الرئيسية

إذاعة عبرية: العمادي يصل غزة اليوم لتوزيع المنحة القطرية

مقرر الأمم المتحدة يدعو لمعاقبة إسرائيل على احتلالها للأراضي الفلسطينية

قوات الاحتلال تهدم للمرة الرابعة منزل عائلة أبو حميد في الأمعري

00

ما بين "مسيرات العودة" في غزة لـ "مظاهرات تشيلي".. فتش عن السلاح الإسرائيلي

عاموس غلعاد: الديمقراطية في دول العرب تُشكل خطرًا علينا