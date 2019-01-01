عمرو دياب الأكثر استماعا في الشرق الأوسط

وكالات / سما /

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز World Music Awards"" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن المطرب المصري عمرو دياب، هو الفنان الأكثر استماعا في الشرق الأوسط في عام 2019، على موقع ديزر وأن اغنية "باين حبيت" من ألبومه السابق "كل حياتي" هي الأكثر استماعا من بين أغانيه خلال العام الحالي 2019.

أغنية باين حبيت أثارت الكثير من الجدل فور صدورها خاصة وأنها التعاون الأول بين عمرو دياب والموزع العالمي مارشميلو الذي تحمس للأغنية وأعلن عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أنه سيقدم مفاجأة مجنونة!!

ولم يتم إدراج أية أغنية من ألبوم دياب الجديد "أنا غير" رغم طرح عدة أغنيات منه عبر الحساب الرسمي لعمرو دياب على موقع اليوتيوب، ولكن احتلت أغنية تحيرك المركز الثامن في قائمة الأكثر مشاهدة الشهر الجاري.

ويتعاون دياب في ألبوم "أنا غير" مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، بهاء الدين محمد، أحمد مرزوق، وأسامة مصطفى، ومع الملحنين: عمرو مصطفى، محمد يحيى، إسلام زكي، ومحمد رحيم، ويعود للتعاون مع الشاعر مدحت العدل بعد انقطاع دام 20 عاما، ويتولى التوزيع الموسيقي حميد الشاعري و أسامة الهندي.

يذكر أن عمرو دياب هو المطرب العربي الأكثر تتويجا بجائزة World Music Awards، وهو الفنان الوحيد الذي حصل على جوائز أفضل مطرب عربي وأفضل مطرب مصري وأفضل ألبوم "الليلة" بعام واحد ولم يتحقق هذا الإنجاز لمطرب غيره.