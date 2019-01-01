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"الثقافة" تنعى الأديب عدنان قاسم

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الثقافة" تنعى الأديب عدنان قاسم


رام الله / سما /

 نَعَت وزارة الثقافة، الدكتور الأديب عدنان قاسم، أحد أهم القامات الأدبية والأكاديمية، وعضو الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، الذي وافاه الأجل اليوم الثلاثاء في بيت لاهيا، عن عمر ناهز 77 عاما.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، إنّ عدنان قاسم يعتبر من أبرز أعلام الحركة النقدية والأكاديمية، وأنه قامة وطنية بامتياز تفتخر به فلسطين وتفتقده، مشيرا إلى ما تركه من إنجازات بحثية وعلمية وثقافية وفي مجال النقد الأدبي، التي سيكون لها أثر كبير على الأجيال القادمة.

وتَرأسَ الراحل العديد من المؤسسات الأكاديمية والعلمية، وله العديد من الأبحاث والدراسات في الشأن الثقافي والأكاديمي، وشارك في كثير من المؤتمرات والندوات التربوية والثقافية، كما حصل على العديد من الشهادات التقديرية والتكريمية عن أبحاثه ودراساته التي تعتبر مرجعًا مهمًّا في الشأن الثقافي والأكاديمي.

والدكتور قاسم من مواليد عام 1942 في بيت حانون، ونال شهادة الدكتوراه في النقد الأدبي من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية عام 1977

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