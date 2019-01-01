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التشيك تحظر أنشطة "BDS"

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
التشيك تحظر أنشطة "BDS"


سما / وكالات/

أقرت دولة التشيك قرارًا، اليوم الثلاثاء، يدعو لمحاربة مايسمى "معاداة السامية" وضد أي محاولة لمقاطعة الاحتلال "الإسرائيلي".

وقرر البرلمان التشيكي ذلك في أعقاب الحوادث الأخيرة المعادية للسامية في أوروبا وفقا للبرلمان التشيكي، بغالبية كبيرة من 120 مؤيدا ضد 20 معارضا حظر ومحاربة كل الانشطة التي تدعو لمقاطعة اسرائيل.

بدوره، رحب السفير الإسرائيلي في الجمهورية التشيكية دانييل ميرون بالقرار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعني حظر كل انشطة "BDS" في التشيك في المستقبل.

وتعرف "BDS" بانها حركة عالمية تسعى إلى كشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وفضح عنصريته، وإلى وقف كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، معتمدة على ثلاث ركائز أساسية، هي المقاطعة، وسحب الاستثمارات، والعقوبات.

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