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الشرطة والاجهزة الامنية تلقي القبض على احد المطلوبين بجريمة قتل سابقة بطوباس

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة والاجهزة الامنية تلقي القبض على احد المطلوبين بجريمة قتل سابقة بطوباس


طوباس /سما /

 ألقت الشرطة والاجهزة الامنية اليوم القبض على احد المتهمين الرئيسيين بقتل احد المواطنين في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس قبل عدة اشهر.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، ان قوة من الشرطة والاجهزة الامنية قد تلقت معلومات تفيد بان احد المتهمين الرئيسيين في قتل مواطن من مخيم الفارعة موجود في منطقة بالقرب من الباذان وعليه تم التنسيق مع الاجهزة الامنية والشرطة في محافظة نابلس وتم التحرك على الفور الى المنطقة المعلومة وإلقاء القبض عليه.

واضافت، بانه تم تحويله الى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه أصولا .

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