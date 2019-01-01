بالصور: تعرف على الشقراء الإسرائيلية المشاركة بمؤتمر البحرين الأمني

القدس المحتلة / سما /

قال موقع "واللا" العبري إن مديرة إدارة الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الإسرائيلية، دانا بنفينشتي، حضرت الإثنين على رأس وفد من الخارجية، المؤتمر الأمني بالبحرين حول التهديد الإيراني في الخليج الذي يستمر ليومين.

وأضاف الموقع أن ذلك يشير إلى أهمية تركيز الدول العربية ودول الخليج وإسرائيل على الصراعات الطويلة الأمد والتهديد الإيراني الواسع النطاق.

من المتوقع أن تركز ورشة العمل التي تستمر يومين على جهود الدول لإحباط تهديدات إيران في المنطقة.

ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المؤتمر تدابير أمن السفن المناهضة لإيران في الخليج الفارسي، وإجراءات تهريب الأسلحة والأسلحة ، وكذلك الدفاع الجوي المدني.

وأشار الموقع إلى أن مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين والمسؤولين الحكوميين ألغوا زيارتهم التي كان مخطط لها مسبقاً لحضور مؤتمر المنامة الاقتصادي قبل أشهر، بسبب ما قاله المنظمون إنه مخاوف أمنية في أعقاب حملة إعلامية قام بها خصوم البحرين اعتراضاً على المؤتمر.