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نتنياهو يعيد التكليف للرئيس الاسرائيلي وتقديرات بالذهاب لجولة ثالثة من الانتخابات

الإثنين 21 أكتوبر 2019 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعيد التكليف للرئيس الاسرائيلي وتقديرات بالذهاب لجولة ثالثة من الانتخابات


القدس المحتلة / سما /

 أقر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بفشله في تشكيل الحكومة الجديدة بإسرائيل، وقرر إعادة التكليف بتشكيلها للرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وبحسب وسائل إعلام عبرية مختلفة، فإن نتنياهو أبلغ وزراء وأعضاء حزب الليكود بقراره، وأنه سيعيد التكليف هذه الليلة لريفلين.

وقال موقع 0404 العبري، "من المتوقع أن يعيد غدا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التفويض الذي حصل عليه لتشكيل الحكومة".

وبحسب الموقع العبري، فان التقديرات تشير إلى أن بيني غانتس الذي سيحصل على تفويض لتشكيل الحكومة لن يكون قادرًا على تشكيلها الأمر الذي سيؤدي إلى جولة ثالثة من الانتخابات

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