أجمل امرأة في العالم.. الفلسطينية بيلا حديد!

واشنطن/وكالات/

حصدت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، بيلا حديد (23 عاما) لقب أجمل امرأة في العالم، وفق معيار Golden Ratio أو القاعدة الذهبية، التي تحدد المقاييس المثالية للجمال.

وتفوقت بيلا على مجموعة من النجمات العالميات، أبرزهن شقيقتها جيجي حديد، وكاتي بيري، وبيونسيه وكارا ديليفين، وتم تصنيفها كأجمل امرأة بمعدل جمالي وصلت نسبته إلى 94%، وفق معايير نظرية القاعدة الذهبية التي ابتكرها اليونانيون القدماء، والقائمة على دراسة مقاييس وخطوط الوجه وتناسقها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الخبراء اعتمدوا الشكل المثالي للوجه ككل، كموضع الشفاه والأنف والذقن والفك والعينين والجبين، وتبين وفق المعادلة اليونانية أن بيلا هي الأكثر تطابقا مع النسبة المثالية.

وحلت المغنية الأمريكية بيونسيه في المركز الثاني بمعدل وصل إلى 92.44%، وجاءت أمبر هيرد ثالثة بنسبة 91.85%.