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كيندال جينر تُغرم بشاب فلسطيني

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيندال جينر تُغرم بشاب فلسطيني


وكالات / سما /

تصدر خبر ارتباط كيندال جينر والفلسطيني فيصل خضرة عناوين الأخبار في المجلات العالمية، وذلك لأن صداقتهما الطويلة تحولت مؤخراً لقصة حب.. وأصبح الجميع يسأل من هو حبيبها؟

وكثرت التساؤلات بعد أن رصدت عدسات الكاميرات فيصل خضرة وكيندال جينر أثناء خروجهما من مطعم فاخر في سانتا مونيكا، حيث كانا يتناولان طعام العشاء معاً، خاصة بعد أن أكد موقع TMZ أنهما يعيشان بالفعل قصة حب.

وبدأت التكنهات عندما ظهر الثنائي معاً خلال حفل زفاف جاستن بيبر وهايلي بلدوين، حيث أنهما لم يفترقا وكانا يتصرفان كعاشقين، وقبلها شوهدا معاً قبل بضعة أشهر خلال مهرجان كوتشيلا الموسيقي، إلا أن العارضة الحسناء نفت وقتها ارتباطهما عاطفياً.

فيصل خضرة معروف في هوليوود باسم "فاي خضرة" وهو مغني صاعد مولود في السعودية وتربى في الإمارات قبل أن ينتقل إلى أمريكا، وهو يعمل كعارض أزياء إلى جانب عمله الموسيقي، وعمره حالياً 27 عاماً وظل صديقاً مقرباً من كيندال جينر لسنوات.

والدة فيصل خضرة مازالت تمتلك متجر The Art of Living في الرياض، ولديه شقيقتان توأم تعملان كـ DJ.

فيصل خضرة لديه أصدقاء مشاهير في هوليوود من بنيهم جاستن بيبر وكورتني كارداشيان وجيجي وبيلا حديد.

#كيندال جينر

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