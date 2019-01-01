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بوتين: ما يسمى بصفقة القرن مبهمة

الأحد 13 أكتوبر 2019 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين: ما يسمى بصفقة القرن مبهمة


موسكو /سما/

 أكد الرئيس الروسي فلايدمير بوتين، دعم بلاده لأي مقترح لحل قضية الشرق الأوسط، ولكنه قال إن ما يسمى بـ"صفقة القرن" لا تزال مبهمة".

وقال في مقابلة مع قناة "العربية"، بثتها اليوم الأحد، قبيل زيارته المرتقبة للسعودية، :"فيما يخص صفقة القرن، فنحن ندعم أي صفقة تؤدي إلى السلام، ولكن علينا أن نفهم ماهيتها، فتفاصيل هذه المقترحات ضمن ما يسمى بصفقة القرن لا تزال مبهمة، والولايات المتحدة لم تقدمها بعد للرأي العام، سواء العالمي أو الأمريكي الداخلي أو الشرق أوسطي أو الفلسطيني".

وأضاف :"نحن ننطلق من ضرورة تنفيذ خطة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وقد اقترحنا حينها إجراء مفاوضات مباشرة في موسكو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والقيادة الفلسطينية، ولكن للأسف لم تجر هذه المفاوضات".

وقال :"نحن نقوم بكل شيء، لقد أجرينا عدة جلسات وعدة لقاءات بين مختلف المجموعات الفلسطينية".

وأوضح :"نعتبر أن العامل المهم هو إعادة الوحدة الفلسطينية، لأن التحدث من مواقف مختلفة يضعف الموقف الفلسطيني العام".

وقال :"نعتبر أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بمثابة مفتاح لحل الكثير من مشاكل المنطقة. فهذا النزاع، وإلى حين حله، يعتبر مصدراً للراديكالية والإرهاب.

لأنه عندما يشعر الناس بأنهم لا يملكون سبلاً شرعية لحماية حقوقهم سيلجأون لحمل السلاح. وفي هذا المعنى، أعتقد بأن الحل النهائي والحل طويل الأمد لهذا النزاع يُهم ليس فلسطين وحدها وإنما الشعب الإسرائيلي أيضا".

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