اسرائيل تبعث رسالة شديدة اللهجة للسلطة الفلسطينية بشأن قرارها بوقف استيراد الابقار والمواشي

القدس المحتلة / سما /

هددت دولة الاحتلال، السلطة الفلسطينية بوقف ادخال المنتوجات الزراعية الفلسطينية الى اسواقها ردا على قرار الاخيرة وقف استيراد الابقار والمواشي.

ونقلت المواقع العبرية رسالة بعث بها ما يسمى منسق حكومة الاحتلال "كميل أبو ركن" الى السلطة الفلسطينية "أنه إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية سيترتب على ذلك عواقب وخيمة حيث ستقدم إسرائيل في المدى القريب على وقف إدخال المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها. "

واضاف منسق الاحتلال "لن تسمح إسرائيل بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتوجات الاسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد الطرفين، فبعد عدة توجهات لحل القضية على مستويات مختلفة، قمت بإنذار الطرف الفلسطيني بأن عدم عودة الأمور الى سابقتها سينتج عنه عدم السماح بادخال جزء ملموس من المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل".