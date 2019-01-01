  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل تبعث رسالة شديدة اللهجة للسلطة الفلسطينية بشأن قرارها بوقف استيراد الابقار والمواشي

السبت 12 أكتوبر 2019 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تبعث رسالة شديدة اللهجة للسلطة الفلسطينية بشأن قرارها بوقف استيراد الابقار والمواشي


القدس المحتلة / سما /

هددت دولة الاحتلال،  السلطة الفلسطينية بوقف ادخال المنتوجات الزراعية الفلسطينية الى اسواقها ردا على قرار الاخيرة وقف استيراد الابقار والمواشي.

ونقلت المواقع العبرية رسالة بعث بها ما يسمى منسق حكومة الاحتلال "كميل أبو ركن" الى السلطة الفلسطينية "أنه إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية سيترتب على ذلك عواقب وخيمة حيث ستقدم إسرائيل في المدى القريب على وقف إدخال المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها. "

واضاف منسق الاحتلال "لن تسمح إسرائيل بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتوجات الاسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد الطرفين، فبعد عدة توجهات لحل القضية على مستويات مختلفة، قمت بإنذار الطرف الفلسطيني بأن عدم عودة الأمور الى سابقتها سينتج عنه عدم السماح بادخال جزء ملموس من المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل".

الأكثر قراءة اليوم

ملحم يحدد موعد الإعلان عن صرف مستحقات موظفي السلطة

الصحة تصدر توضيح هام حول سبب وفاة مرح العيساوي

ترامب يوقع قرارا بفرض عقوبات كبيرة جدا على تركيا

عائلة العيساوي تنفي ما ورد في بيان وزارة الصحة حول وفاة ابنتهم

مقتل الأمينة العامة لـ"حزب سوريا المستقبل" وسط معارك "نبع السلام"

السعودية تكشف تفاصيل حادثة ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل جدة

صلاح يثير الجدل بنشره صورا مثيرة مع عارضة أزياء عالمية (شاهد)

الأخبار الرئيسية

14

موقع عبري يكشف صواريخ كروز الإيرانية تشكل التحدي الأكبر لأنظمة الدفاع الإسرائيلية

ناقلة

السعودية تكشف تفاصيل حادثة ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل جدة

الجامعة العربية تدين العدوان التركي على سوريا و تحمل أنقرة مسؤولية تفشى الأرهاب

الديمقراطية تعلق على تصريحات اردان الاخيرة حول السماح للمستوطنين بالصلاة بالحرم القدسي

ملحم يحدد موعد الإعلان عن صرف مستحقات موظفي السلطة