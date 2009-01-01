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مصطفى كامل يروي قصة حياته في رحلة عمري

الخميس 10 أكتوبر 2019 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى كامل يروي قصة حياته في رحلة عمري


وكالات / سما /

على غرار برامج السيرة الذاتية التي قدمها عدد من الفنانين مثل ​عمرو دياب​ و​تامر حسني​، يتجه الفنان المصري ​مصطفى كامل​ ونقيب الموسيقيين سابقا لبرنامج يروي من خلاله قصة حياته بعنوان "​رحلة عمري​" والذي صوره بالفعل إلا ان التصوير توقف بسبب تعرضه لكسر في الساق.


البرنامج يروي قصة حياة مصطفى كامل وعلاقاته في الوسط الفني كما يتحدث خلاله عن الفنانين المصريين عمرو دياب ومحمد فؤاد وايهاب توفيق ومحمد منير وهاني شاكر.
الجدير بالذكر أن مصطفى كامل طرح مؤخرا فيديو كليب "المجرم" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع أحمد عادل.

#مصطفى كامل #رحلة عمري

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