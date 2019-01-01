أجمل ساعات كاسيو لعام 2019.. جمعت بين الأصالة والأناقة

وكالات / سما /

تعد ساعات كاسيو من أشهر الشركات الرائدة والعالمية لإنتاج وصناعة الساعات الرجالية والنسائية على السواء، وتحرص شركة كاسيو سنوياً على طرح العديد من أشكال والموديلات والألوان والاستخدامات المتعددة لساعاتها لتواكب بها أحدث صيحات الموضة .

وبفضل مجموعاتها من الساعات المبتكرة والموثوقة حظيت شركة كاسيو اليابانية الأسطورية بشعبية كبيرة إضافة لما تتميز به ساعات كاسيو من الجودة العالية والأناقة في التصميم فضلاً عن احتوائها على كل الإمكانيات المطلوبة مع عدم قابليتها للصدأ وتوفرها بالعديد من الألوان التي تتناسب مع جميع الأذواق.

كما تتميز ساعات كاسيو بمقاومة وتحمل الصدمات السقوط والمعاملة الخشنة إلى جانب الميزة الأساسية وهي مقاومة الماء، وتختلف من ساعة الى أخرى على حسب وتبدأ من عمق 50 متراً وحتى عمق 200 متر تحت المياه.

تشكيلة ساعات كاسيو

هناك الكثير من الأنواع الفريدة والتشكيلات الرائعة لساعات كاسيو الرجالي ومنها موديل MTP-1381L-9Aوهي ساعة أنالوج بعقارب تتميز بشكلها الدائري ويأتي لون السوار "جملي" من الجلد الطبيعي.

وكذلك ساعة كاسيو أنالوج بسوار جلدي موديل MTP-1183E-7ADFالتي تتميز بشكلها دائري وسوار خاص مصنوع من الجلد الطبيعي وتأتي باللون الأسود الأنيق فيما يأتي لون الميناء أبيض أيضاً هناك ساعة كاسيو كلاسيك أنالوج بسوار جلدي MTP-1183Q-9ADFوالتي تتميز بشكلها دائري ويأتي لون الميناء ذهبياً فيما تم تصنيع مادة الهيكل من استانلس ستيل كما أنها تمتاز بمقاومتها للماء والصدأ .

كما طرحت كاسيو ساعتها EQS-910L-1AV، التي تتميز بنظام الطاقة الشمسية، وهي مصنعة من الستانلس ستيل، ويأتي الحزام من الجلد الطبيعي. كما أنها مزودة بمؤشر لمستوى البطارية، وساعة إيقاف، ومقاومة للماء فضلاً عن عرضها التاريخ.

إضافة لذلك تعتبر الساعة «MW-240-1E2V» من أفضل ساعات كاسيو الشبابية حيث تتميز بهيكل كبير، مع مقاومتها للماء إضافة لنظام الساعة تناظري، وخفة وزنها الذي يبلغ 35 جراماً. كما تأتي ساعة = «BGA-240-2A2»، من كاسيو بستة ألوان، وتأتي بواقٍ بداخل الحزام ليناسب ارتداؤها في معصم اليد وتتميز بعرض الأوقات المعملية (الوقت عند مسافة معينة)، وهي مقاومة للصدمات، كما أنها مقاومة للماء حتى عمق 100 متر.

ساعة كاسيو الرقمية الأصلية

أطلقت شركة كاسيو عدداً من الساعات الذكية التي مزجت بها بعض مزايا ساعات اليد الذكية مع إمكانية استخدام البطارية لفترة طويلة من الزمن كما في الساعات التقليدية، كما أدخلت إليها التقويم، مختلف المنبهات، المناطق الزمنية ومتتبع اللياقة. في حين أنها تقدم تصميماً مبتعداً عن الأنظار وبأسعار معقولة.

وتأتي ساعة G-Shock X-Largeمن كاسيو واحدة من أفضل الساعات الرقمية نظرا لأنها أكثر تحملاً للصدمات، كما أنها مقاومة للماء سواء الساخن أو البارد ولا تتفاعل مع أي نوع من أنواع المغناطيس، وتتميز بشاشة عرض تناظرية ورقمية أنيقة جداً.

كذلك تعد ساعة G-Shock GD-100-1BDRمن أفضل ساعات كاسيو الرقمية التي تقاوم الصدمات والماء وتتميز بتصميمها المتين وحجمها الكبير إلى حد ما، كما تتميز ساعة A168WGمن كاسيو بلونها الذهبي الصارخ وتصميمها المدمج وغير المزعج مع شاشة رقمية بسيطة تظهر الوقت واليوم والتاريخ، كما تحتوي على ساعة توقيت ومنبه يومي ومنبه ساعي اختياري.

وتبرز ساعة G-Shocko من بين أفضل ساعات كاسيو الرقمية وذلك بفضل متانتها ودقة أوقاتها الممتازة. فضلاً عن توفيرها لمجموعة متنوعة من الألوان والمواد المصنعة منها؛ مما يجعلها من الساعات الاحترافية عالية الجودة.

أسعار ساعات كاسيو

تختلف ألوان وموديلات ساعات كاسيو الرجالي ويمكن أن تختار سيدي ما يناسبك منها حسب قائمة الأسعار فمثلاً يبلغ سعرساعة كاسيو عقارب كاجوال موديل MTP-1314D-7AVDF 165ريال فيما يبلغ سعر ساعة كاسيو رقمية ساعة رياضية موديل LW-200-2A 110ريالات.

أما ساعة كاسيو ادفايس عقارب كاجوال موديل EF 543D 1AVDF EDIFICE فيبلغ سعرها 570 ريالاً في حين يبلغ سعر ساعة كاسيو جلد عقارب موديل MTP-V002GL-7BUDF 130ريال بينما يبلغ سعر ساعة كاسيو ادفايس عقارب كاجوال موديل EFR-539BK-1AVUDF EDIFICE 590ريال.

إلى ذلك يبلغ سعر ساعة كاسيو اديفيس عقارب كاجوال موديل EF-550D-1A EDIFICE قرابة 900 ريال وسعر ساعة كاسيو رجالي رقمية رياضية موديل AE-1000W-1A 105ريالات وسعر ساعة كاسيو اديفيس عقارب رياضية موديل EF-558D-2AV EDIFICE 850ريال وساعة كاسيو جى شوك رجالي عقارب رياضية موديل GA-1000-1A 1100ريال.

في حين يبلغ سعر ساعة كاسيو رقمية وعقارب كاجوال موديل AW80D-1AV 180ريالاً وسعر ساعة كاسيو ستاندرد رجالي عقارب كاجوال موديل AD-S800WH-2A2V 170ريال وساعة كاسيو رقمية رياضية متعددة الوظائف موديل W-735H-5AV 200ريال وساعة كاسيو اديفيس عقارب رسمية موديل 1, EF-550D-7A, EF-550D-7A EDIFICE 550ريال.