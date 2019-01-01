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قبل سفره لتكريمه..هنيدى:"كينج سايز "يعرض أول العام المقبل

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبل سفره لتكريمه..هنيدى:"كينج سايز "يعرض أول العام المقبل


وكالات / سما /

أكد النجم محمد هنيدى لـ"اليوم السابع"، أنه يعقد جلسات عمل بشكل يومى مع صناع فيلمه الجديد "كينج سايز"، استعداداً لاستئناف تصويره، لافتاً إلى أنه سيتم الإستقرار على أبطاله خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء التفاصيل والخطوط العريضة للسيناريو، موضحاً أنه لم يركز على أى فيلم أخر إلا "كينج سايز"، وأن صناع العمل استقروا على عرض الفيلم بداية عام 2020، بجميع دور العرض السينمائى.

وتابع هنيدى أنه سيسافر إلى مدينة الجونة بعد غد الخميس لتكريمه هناك فى مهرجان الجونة بعد ما وقع اختيار القائمون على مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة التى انطلقت فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر المقبل، لمنحة جائزة الانجاز الابداعى لمساهمته الكبيرة فى السينما خلال مشواره الفنى.

وصور هنيدى يوم واحد، ونشر التيزر الدعائى للفيلم، وبسبب انشغاله بتقديم عرضه المسرحي "3 أيام في الساحل" بالسعودية، تم تأجيل التصوير لعرض المسرحية فى موسم عيد الأضحى .

وبدأ إسلام خيري عمليات المونتاج والمكساج مبكرا بالتزامن مع تصوير باقي مشاهد الفيلم، حيث طرح التريلر التشويقي للفيلم كنوع من الترويج للعمل وتشويق جمهور "هنيدي"، والفيلم كتابة عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، ويحدث نقلة في عالم الجرافيكس والتقنيات الحديثة بالشرق الأوسط، حيث يعتمد صناعه على إحدى الشركات العالمية الأمريكية لتصميم أعمال الجرافيكس، حيث يجسد هنيدي شخصية "عقلة الإصبع"

#محمد هنيدى

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