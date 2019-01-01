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فيديو.. أتلتيكو مدريد يحقق تعادلاً ثمينا أمام يوفنتوس بعد عودة هائلة!

الخميس 19 سبتمبر 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أتلتيكو مدريد يحقق تعادلاً ثمينا أمام يوفنتوس بعد عودة هائلة!


وكالات / سما /

بدأ يوفنتوس مشواره في بطولة دوري الأبطال بتعادٍ مثير مع اتلتيكو مدريد بهدفين لهدفين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في افتتاحية مباريات مجموعته بدوري الأبطال.

سجل هدفي يوفنتوس خوان كوادرادو وماتويدي وسجل لأتلتيكو سافيتش وهيكتور هيريرا في مباراة تسيدها اليوفي في شوطها الثاني إلا أن اتلتيكو مدريد قام بعودة هائلة جداً في آخر 20 دقيقة..بينما سقط باير ليفركوزن بنتيجة مفاجئة على ميدانه ووسط جماهيره أمام لوكومتيف موسكو بهدفين لهدف.

بدأت المباراة برغبة كبيرة من الفريقين في صناعة الفرص واللعب ولكن مع تواجد هجومي أكبر لأتلتيكو مدريد.

وهدد أصحاب الأرض مرمى تشيزني عبر جواو فيليكس من هجمة مرتدة مر فيها جواو فيليكس من أكثر من لاعب وسدد كرة أرضية قوية أبعدها حارس يوفنتوس تشيزني لضربة ركنية.

ولم ينجح اليوفي في تهديد مرمى أوبلاك بشكلٍ حقيقي في الشوط الأول إلا عبر تسديدة من ميراليم بيانيتش ذهبت أعلى المرمى بقليل.

#يوفنتوس #اتلتيكو مدريد

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