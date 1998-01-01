  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أكثر من 70 ألف شخص بلغوا عمر المئة عام في اليابان لأول مرة

الجمعة 13 سبتمبر 2019 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 70 ألف شخص بلغوا عمر المئة عام في اليابان لأول مرة


وكالات / سما /

ذكر تقرير حكومي، الجمعة، أن أكثر من 70 ألف شخص بلغوا عمر المئة عام لأول مرة، مسجلين بذلك رقما قياسيا للعام الـ49 على التوالي.

وذكرت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في التقرير أن الرقم زاد بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ 71 ألفا و238 شخصا، مشيرة إلى أن النساء يشكلن نحو 88% من هؤلاء. ونشر التقرير قبيل عطلة “يوم احترام المسنين” العامة التي توافق يوم الإثنين المقبل.

وشهدت اليابان زيادة سريعة في عدد المعمرين (ممن بلغوا مئة عام أو أكثر) منذ أن أحصت الحكومة لأول مرة أن 153 شخصا تجاوزوا سن الـ100 في عام 1963. وتجاوز العدد عشرة آلاف عام 1998، و20 ألفا عام 2012، حسب التقرير.

يشار إلى أن أكبر معمرة في العالم سجلتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية هي اليابانية “كين تاناكا” البالغة من العمر 116 عاما، والتي تعيش في مدينة فوكوكا جنوب غربي البلاد. وولدت تاناكا في 2 كانون الثاني/يناير 1903.

وتواجه اليابان عبئا سكانيا متزايدا بعد عقود من تسارع وتيرة الشيخوخة بين السكان وانخفاض معدلات المواليد.

وفي عام 2060، سوف يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر 1ر38% من إجمالي السكان، مقارنة بـ6ر26% عام 2015، وفقا لتوقعات المعهد الوطني لبحوث السكان والأمن ومقره طوكيو.

#اليابان

الأكثر قراءة اليوم

وزير اسرائيلي: وصلنا إلى نقطة حاسمة مع غزة وإسقاط حكم حماس لن يضمن الهدوء

ليبرمان: نتنياهو منع اغتيال هنية وفعل كل شيء لتجنب إسقاط حكم حماس في غزة

اتصال هاتفي هام بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس.. اليك تفاصيله

انور موسى ينتقد بيان الشعبية ضد تصريحات العمادي و"مزهر" يرد

واشنطن تعلن عن قيادات سياسية وعسكرية من الجهاد ضمن قائمة الارهاب والحركة ترد

رسالة مفتوحة إلى الشيخ احمد بحر..بقلم: مروان ابو شريعة

صاروخا اسدود سيُحدّدان نتائج الانتخابات الإسرائيليّة المُقبلة؟ ..عبد الباري عطوان

الأخبار الرئيسية

الرئيس الإسرائيلي يحذر لبنان : كبح حزب الله أو مواجهة حرب

نتنياهو أراد الإعلان عن ضم الضفة.. ثم تراجع بعد محادثات صاخبة مع قادة الاجهزة الامنية

نتنياهو

نتنياهو يهدد بالحرب على غزة قبل الانتخابات: "قد يحصل في كل لحظة"

جيش الاحتلال يرفع مستوى التأهب وينقل قوات تعزيز لفرقة غزة خوفا من التصعيد

غزة : استعدادات للمشاركة في مسيرات "فلتشطب اوسلو من تاريخنا"