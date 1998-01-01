أكثر من 70 ألف شخص بلغوا عمر المئة عام في اليابان لأول مرة

وكالات / سما /

ذكر تقرير حكومي، الجمعة، أن أكثر من 70 ألف شخص بلغوا عمر المئة عام لأول مرة، مسجلين بذلك رقما قياسيا للعام الـ49 على التوالي.

وذكرت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في التقرير أن الرقم زاد بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ 71 ألفا و238 شخصا، مشيرة إلى أن النساء يشكلن نحو 88% من هؤلاء. ونشر التقرير قبيل عطلة “يوم احترام المسنين” العامة التي توافق يوم الإثنين المقبل.

وشهدت اليابان زيادة سريعة في عدد المعمرين (ممن بلغوا مئة عام أو أكثر) منذ أن أحصت الحكومة لأول مرة أن 153 شخصا تجاوزوا سن الـ100 في عام 1963. وتجاوز العدد عشرة آلاف عام 1998، و20 ألفا عام 2012، حسب التقرير.

يشار إلى أن أكبر معمرة في العالم سجلتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية هي اليابانية “كين تاناكا” البالغة من العمر 116 عاما، والتي تعيش في مدينة فوكوكا جنوب غربي البلاد. وولدت تاناكا في 2 كانون الثاني/يناير 1903.

وتواجه اليابان عبئا سكانيا متزايدا بعد عقود من تسارع وتيرة الشيخوخة بين السكان وانخفاض معدلات المواليد.

وفي عام 2060، سوف يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر 1ر38% من إجمالي السكان، مقارنة بـ6ر26% عام 2015، وفقا لتوقعات المعهد الوطني لبحوث السكان والأمن ومقره طوكيو.