  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالوثائق.. تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة "اسراء غريب"

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالوثائق.. تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة "اسراء غريب"


رام الله / سما /

كشف التقرير الطبي الرسمي للفتاة المتوفاة اسراء غريب، اليوم الأربعاء، أنها توفيت نتيجة مضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها.

ووفقا لصورة التقرير التي حصلت عليها صحيفة "الحدث" من مصدر رسمي، فإن غريب توفيت بسبب قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف

والأنسجة تحت الجلد في الصدر نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها المذكورة.

وأعلنت النيابة العامة، مساء أمس الثلاثاء، عن عقد مؤتمر صحفي لعرض ما توصلت إليه من نتائج بملف الدعوى الخاص بالفتاة إسراء غريب وذلك يوم الخميس المقبل

12/9/2019 في تمام الساعة 10.00 ظهراً في قاعة المؤتمرات الحكومية – وزارة الاعلام - رام الله.

وأوضحت النيابة في بيان لها، أن ذلك يأتي على ضوء ما تم التوصل إليه من بينات بملف الدعوى وفقاً للقانون، وذلك بعد استلام النيابة العامة لتقرير الطب الشرعي من جهة

الاختصاص اليوم الثلاثاء، والذي تم إعداده من قبل الطبيب الشرعي المكلف صاحب الاختصاص المكاني أشرف القاضي.

#اسراء غريب
1
2
3
4

الأكثر قراءة اليوم

قناة لبنانية تكشف رسالة من الرياض إلى حماس.. هذه مضامينها

معلومات تكشف لأول مرة عن القيادي بحماس المعتقل في السعودية

كتائب القسام : احباط طائرة للاحتلال كانت في مهمة

فتح : العمادي يرسخ الانقلاب وانفصال غزة عن الوطن عبر تمويل تفاهمات التهدئة

جريمة بشعة تهز الاردن.. أب يضع حدا لحياته وطفلته بالقفز من الطابق الرابع

واشنطن: لا نتدخل أو نمنع حكومتكم من التصرف ضد غزة

نتنياهو : سنضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت الى إسرائيل حال تشكيلي الحكومة القادمة

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي : المقاومة الفلسطينية ستبقى اللغة التي تحكم علاقتنا بالكيان الطارئ

طائرات الاحتلال تقصف 15 موقعا للمقاومة في غزة

فصائل المقاومة: لن تكون أراضينا ومقدساتنا جزء من البازار الانتخابي للعدو وقيادته المنهزمة

515433M

فيديو: المقاومة تقصف عسقلان واسدود بالصواريخ وهروب نتنياهو اثناء تواجده في اسدود

الرئيس: الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ستنتهي حال فرض سيادتها على الضفة