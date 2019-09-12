بالوثائق.. تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة "اسراء غريب"

رام الله / سما /

كشف التقرير الطبي الرسمي للفتاة المتوفاة اسراء غريب، اليوم الأربعاء، أنها توفيت نتيجة مضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها.

ووفقا لصورة التقرير التي حصلت عليها صحيفة "الحدث" من مصدر رسمي، فإن غريب توفيت بسبب قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف

والأنسجة تحت الجلد في الصدر نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها المذكورة.

وأعلنت النيابة العامة، مساء أمس الثلاثاء، عن عقد مؤتمر صحفي لعرض ما توصلت إليه من نتائج بملف الدعوى الخاص بالفتاة إسراء غريب وذلك يوم الخميس المقبل

12/9/2019 في تمام الساعة 10.00 ظهراً في قاعة المؤتمرات الحكومية – وزارة الاعلام - رام الله.

وأوضحت النيابة في بيان لها، أن ذلك يأتي على ضوء ما تم التوصل إليه من بينات بملف الدعوى وفقاً للقانون، وذلك بعد استلام النيابة العامة لتقرير الطب الشرعي من جهة

الاختصاص اليوم الثلاثاء، والذي تم إعداده من قبل الطبيب الشرعي المكلف صاحب الاختصاص المكاني أشرف القاضي.