واندا زوجة إيكاردي: باريس سان جيرمان لم يكن الخيار الأفضل لنا

وكالات / سما /

انتهت قصة ماورو إيكاردي المثيرة هذا الصيف بانتقاله إلى فريق باريس سان جيرمان بعد شهور من الحديث عن رغبة إنتر ميلان في بيعه ورغم كثير من العروض التي قُدمت له.

وقالت زوجته ووكيلة أعماله واندا إيكاردي عما حدث في اليوم الأخير من السوق: “لقد كان انتقاله إلى باريس هو الخيار الأسوأ بالنسبة لي لأنه يعني أنني سأضطر للسفر دائماً ما بين باريس وميلانو..كانت لديه عروض عديدة من أندية إيطالية وكان قبول إحداها الأفضل بالنسبة للأولاد”.

استطردت: “أود أن يلعب ماورو مع بوكا جونيورز يوماً ما فمن الجيد أن أعود كذلك إلى بلدي ولكن لم يكن هناك عرض حقيقي من البوكا..لقد كنت أُفضل أن يبقى في إيطاليا لأن ذلك سيجعلنا أكثر راحة”.

وقام اللاعب الأرجنتيني ماكسي لوبيز وهو صديق واندا السابق بنشر صورة له مع نيمار نجم باريس على صفحته بإنستاجرام وعلاقة ذلك بوصول إيكاردي إلى باريس، وهو الذي كان صديقاً قديماً لماكسي لوبيز قبل أن يتعرف على واندا نارا في قصة خيانة درامية.

وعن ذلك قالت واندا: “لقد تم نشر الصورة في نفس اليوم الذي انضم فيه ماورو إلى الفريق..إنها صورة قديمة وليست حديثة وأريد أن أعتقد بأنها مجرد مصادفة..لأن كل اللاعبين يعرفون كل شىء”.