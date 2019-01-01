بنك فلسطين وعيون ميديا يبدآن تنظيم سلسلة من اللقاءات لصاحبات وأصحاب الأعمال

بدأ بنك فلسطين وبالشراكة مع شركة عيون ميديا تنظيم سلسلة من اللقاءات التدريبية في مختلف مدن الضفة وغزة عبر تقنية الإتصال المرئي (الفيديو كنفرنس) للسيدات وصاحبات الأعمال حول كيفية تسويق المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت، ومواقع التواصل الإجتماعي. حيث جرى خلالها تقديم مجموعة من الحلول والنصائح والإستشارات المباشرة لهنّ لتطوير أعمالهن في هذا المجال وإيصال وترويج إعلاناتهن للفئات المستهدفة.

وتأتي هذه الجهود ضمن برنامج فلسطينية، وبناءً على استطلاع لآراء ومتطلبات صاحبات الأعمال حول احتياجاتهن التدريبية لتطوير أنفسهن وأعمالهن. كما وتأتي ضمن شراكة البنك مع شركة عيون ميديا التي تقدم خلاصة خبراتها وتجاربها للنساء الرياديات وصاحبات الأعمال، لتمكينهن من دخول مجال التسويق الرقمي لأعمالهن أو بتطويرها ضمن خطوات مدروسة، حيث تعمل عيون ميديا في مجال التسويق الرقمي لصالح العديد من المؤسسات والمشاريع في القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات غير الحكومية في فلسطين.

وجرى عقد اللقاء الأول في مبنى CCC التابع لبنك فلسطين بناء على الخطة التدريبية لبرنامج فلسطينية بحضور 16 سيدة من صاحبات الأعمال في مدينتي القدس ورام الله، حيث تميز بتقديم حلول ونصائح واستشارات مباشرة لهنّ لتطوير أعمالهن في هذا المجال وترويج إعلاناتهن بشكل صحيح، حيث توزعت في مجالات التعليم، التجميل، تنسيق الأفراح والمناسبات، تصميم الاكسسوارات، علاج البشرة، التأهيل والعلاج، التصميم المعماري، تصميم الأزياء التراثية، الأشغال اليدوية، والخدمات، وغيرها.

وأظهر اللقاء أن البعض يتبعن أسلوب التسويق التقليدي دون اللجوء لتقديم أعمالهن من خلال مواقع التسويق الاجتماعي، والبعض يعتمد على أسلوب المحاولة والتجربة الشخصية، حيث تم توجيههن لطرق ذات جدوى وللحصول على النتائج المطلوبة، ويشمل كيفية تقديم خدماتهن ومنتجاتهن وحتى الترويج المدفوع وتصميم الشكل العام لمواقعهن وصفحاتهن عبر مختلف المنصات العالمية.

كما أتاح اللقاء فرصة كبيرة للتشبيك بين السيدات، وهو من الأهداف التي يتم التركيز عليها والإشادة بها كعنصر من عناصر النجاح، في حين أن القطاعات المختلفة التي يعملن بها والمناطق المتنوعة التي قدمن منها أتاحت لهن فرص أخرى للحديث عن أعمالهن وما يميز خدماتهن ومنتجاتهن وإيجاد نقاط مشتركة.

من جانبها، عبرت السيدة ميس صوافطة، المديرة التنفيذية لشركة عيون ميديا عن سعادتها بتقديم هذا اللقاء، حيث ترى بأن مشاركتها هي وطاقم العمل في الشركة لخبراتهم في مجالات التصميم، البرمجة، التواصل الاجتماعي، التسويق الرقمي، بالإضافة للتسويق والمبيعات ساعدت بشكل كبير على التركيز على التحديات التي تواجهها السيدات في عملية التسويق الإلكتروني وبالتالي على النظر في كل حالة بشكل منفرد، وتقديم الاستشارات والتوجيهات اللازمة لتخطي هذا التحدي.

وأضافت أن التفاعل الكبير واستحسان المشاركات لأسلوب النقاش والحلول المقدمة سيؤدي لنتائج مميزة في حال تم أخذها بعين الاعتبار أثناء استخدام المنصات الإلكترونية للحملات الدعائية بأفضل الطرق وأقل التكاليف. كما وتتطلع قدماً للحلقات القادمة التي سيتم عقدها في مدن الضفة وغزة".

وكان بنك فلسطين وشركة عيون ميديا وقعا مذكرة تفاهم بينهما لتقديم سلسلة من الورشات واللقاءات الاستشارية لصاحبات وأصحاب الأعمال مؤخراً.

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