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حمل الأثقال يساعد على علاج الاكتئاب

الإثنين 26 أغسطس 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حمل الأثقال يساعد على علاج الاكتئاب


وكالات / سما /

تفيد تقارير منظمة الصحة العالمية بأن 300 مليون إنسان حول العالم يعانون من الاكتئاب، وأن نسبة قليلة منهم تدري بالحالة وتلتمس العلاج الطبي. ويلعب الوعي الاجتماعي وطريقة توصيف المجتمع للمشاكل النفسية دوراً في الاعتراف بها. وبحسب بحث جديد تبين أنه يمكن السيطرة على أعراض الاكتئاب وإدارة الحالة من خلال بعض الإجراءات منها رفع الأوزان.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "جاما سيكاتري" المتخصصة في علم النفس، وأظهرت أن تمارين رفع الأثقال تساعد على إفراز مواد كيميائية في الدماغ تزيد الإحساس بالسعادة، وتقلل أعراض الاكتئاب.

وتتطلّب تمارين رفع الأوزان التركيز الكامل، وتساعد على خفض مستوى هرمون الكورتيزول الذي يُسمّى هرمون التوتر. ويمكنك ممارسة تمارين رفع الأوزان في البيت أو في صالة الجيم.

وبحسب الدراسة كلّما زاد وقت ممارسة التمارين كلما زادت الفوائد التي تعود على الصحة النفسية والجسمانية.

#الاكتئاب #الأثقال

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