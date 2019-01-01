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حماس تبدأ حملة زيارة عائلات غزية و هذا ما قاله السنوار..

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تبدأ حملة زيارة عائلات غزية و هذا ما قاله السنوار..


غزة / سما /

بدأت قيادة حركة حماس، اليوم الثلاثاء، حملة زيارات كبيرة بعنوان "تواصل" تزور خلالها قرابة 600 عائلة في كل مناطق قطاع غزة.

ويشارك في الحملة رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية، وقائد الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وإلى جانبهم أعضاء المكتب السياسي وقيادات الحركة في مناطق القطاع.

وستقدم قيادة حماس التهنئة للعائلات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنية لها عيدًا مباركًا، بحسب بيان للحركة.

وكما ستقدم الشكر للعائلات على مشاركة أبنائها في الفعاليات والأنشطة الوطنية التي تثبت حقوق شعبنا الفلسطيني وخصوصًا مسيرات العودة في ظل محاولات تصفية قضيتنا الفلسطينية ومشروع العودة والتحرير من خلال صفقة القرن التي رفضها شعبنا بأطيافه كافة، وفق نص البيان.

وتأتي الزيارات تأكيدًا من قيادة الحركة على أهمية دور العائلات في تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولتقديم الشكر على احتضان المقاومة بكل أشكالها.

كما وتأتى حملة الزيارات على مرحلتين؛ الأولى في أيام عيد الأضحى المبارك، على أن تستمر في مرحلتها الثانية حتى يناير/ كانون الثاني من العام القادم.

ومع بداية أولى الزيارات أكد يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة أن العائلات الفلسطينية هي الذخر الاستراتيجي لمشروع التحرير والعودة، وهي الحاضنة الطبيعية للمقاومة التي أثبتت أنها على قدر المسؤولية.

وأضاف أنه لولا عوائلنا الكريمة لما تمكنت المقاومة من الصمود في وجه العدوان الإسرائيلي. كما جاء في بيان حماس.

واعتبر السنوار أن مسيرات العودة شكّلت نموذجًا وصورة حيّة لتمسك أهالينا بحقهم بالعودة وحقهم بالعيش بكرامة.

وأضاف السنوار :" أننا نعدكم أن نبذل كل جهدنا وكل ما نستطيع لطي صفحة الانقسام السوداء.
 
وتابع: "نعدكم أن نبقى على عهدنا في مقارعة الاحتلال ومواصلة درب المقاومة، والتصدي للعدو معكم وبكم حتى التحرير والعودة"

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