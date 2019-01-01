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طالب بنشر نتائج تحقيق تسريب عقار العلمي بالقدس

الطيراوى: مسؤولون ينهبون الأراضي الحكومية في الضفة لأغراض خاصة

الأربعاء 07 أغسطس 2019 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيراوى: مسؤولون ينهبون الأراضي الحكومية في الضفة لأغراض خاصة


رام الله /سما/


ادان اللواء توفيق الطيراوى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ما يجري من استيلاء البعض على أراضي الدولة واستخدامها لأغراض شخصية مطالبا الرئيس بالتدخل العاجل  في ظل زيادة التعديات من قبل بعض المسؤولين رغم تشكيل لجنة تحقيق لهذا الأمر.

وقال الطيراوى في بيان وصل " سما" ان " أبناء شعبنا العظيم يرسمون أبهى صور البطولة في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية والإجراءات المدعومة أمريكيًا ،محافظين بكل ما أوتوا من صبر على ما تبقى من تراب الوطن الغالي . إنني أوجه التحية لأبناء شعبنا العظيم ،ولأبناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بشكل خاص،والذين أثبتوا على مر الأحداث أنهم الأقدر على مواجهة المشاريع والمخططات المشبوهة" . 
وأضاف "إن الذي يجري من استيلاء البعض على أراضي الدولة واستخدامها لأغراض شخصية وقيام البعض الآخر بتزوير أوراق للأراضي وبيعها لحسابهم الشخصي ،وحيث قد نبهت السيد الرئيس بهذه الانتهاكات مرتين وأصدر أوامره إلى المستشار القانوني علي مهنا والذي بدوره استمع من رئيس سلطة الأراضي بطلب مني لهذه الانتهاكات ، وطلب الرئيس من المستشار القانوني متابعة هذا الملف وإبلاغ الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها لمعاقبة المعتدين والحفاظ على أملاك الدولة . وقد راجعت المستشار القانوني أكثر من مرة لاحقًا لقرار الرئيس لكن بقيت الأمور على حالها وللأسف زادت التعديات والاستغلال من قبل بعض المسؤولين" . 

وتابع " في ظل تزايد هذه التعديات غير القانونية وفي ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ومع ازدياد المؤامرات على القضية الفلسطينية، فإنني أهيب بالسيد الرئيس الذي أعرف حرصه على مقدرات وممتلكات الدولة أن يقوم باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المعتدين على حقوق المواطن الفلسطيني" .
وقال "كما أهيب بسيادته إصدار أوامره بنشر نتائج لجنة التحقيق التي تم تشكيلها في قضية تسريب "عقار العلمي" في القدس والتي تم اتهام خالد العطاري بها حيث أن هذه القضية باتت قضية رأي عام ومن حق المواطن معرفة النتائج التي توصلت لها اللجنة" حسب قوله. .

 

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