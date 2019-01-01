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ياسر العظمة يدحض خبر وفاته بأسلوب كوميدي

الأحد 04 أغسطس 2019 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ياسر العظمة يدحض خبر وفاته بأسلوب كوميدي


وكالات / سما /

رد الفنان السوري المعروف ​ياسر العظمة على شائعة موته بحادث سير في العاصمة دمشق بطريقة طريفة ولا تخلو من أسلوبه الساخر الذي تميز به في أعماله الكوميدية.

ونشر العظمة عبر صفحته على موقع "'فيسبوك" رسالة صوتية وجهها لمروجي شائعة وفاته، قال فيها: "قد قالوا إني قد مت، مع أني حي ما زلت، أأساق إلى رحمة ربي، لو أني مثلًا سافرت!، أيقال بأني مرحوم، لو عن شاشة تلفاز غبت".

وختم قائلًا: 'كذب الحاسد والواشي والسوشال ميديا والنت".

يذكر أن الفنان السوري ياسر العظمة سيعود العام المقبل بسلسلته الشهيرة "مرايا"، وذكر موقع "الفن" المهتم بأخبار الدراما والسينما أن العظمة توصل إلى اتفاق مع إحدى شركات الإنتاج في دمشق لإنجاز "مرايا 2020".

وأشار الموقع إلى أن المرشحين لأداء أدوار البطولة كثر جداً من بينهم الفنانة سوزان نجم الدين والنجم عابد فهد وعبير شمس الدين وصفاء سلطان ومحمد قنوع وفادي صبيح ومها المصري.

ويبتعد مسلسل"مرايا" في العادة عن التعرض للقضايا السياسية، ويركز على الحالات الإنسانية والاجتماعية التي يعشيها الإنسان السوري والعربي.

وغاب ياسر العظمة عن الشاشة طوال فترة الأزمة السورية التي اتخذ فيها موقف الحياد، إذ لم يدل بأي آراء تؤيد أي طرف من أطراف الصراع.

#ياسر العظمة #وفاة

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