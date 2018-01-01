المعلمي ينتقد العنف الاسرائيلي تجاه الاطفال في فلسطين

الرياض /سما/

تعرض مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في كلمة له بمجلس الأمن الدولي. إلى حالات الإضرار المتعمد التي تنتهجها اسرائيل تجاه الأطفال في غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، مفيداً بأن اسرئيل دأبت على مواجهة الأطفال وقتلهم عمدا بالرصاص، وممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب وقتل وجرح 2800 طفل فلسطيني في عام 2018.

وعقد مجلس الامن امس الجمعة، جلسة لمناقشة تقرير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال العالقين في مناطق النزاعات المسلحة. والذي اورد أن عام 2018 سجّل أعلى نسبة قتل وإصابة أطفال منذ 2014 في فلسطين، إذ استشهد 59 طفلا فلسطينيا وأصيب 2756 بجروح، معظمها كانت خلال مسيرات العودة في قطاع غزة وشملت الإصابات إعاقات دائمة وبتر للأطراف، وفي الضفة الغربية تقاسم جيش الاحتلال والمستوطنون المسؤولية عن حالات العنف ضد الأطفال.

ودعا ممثل دولة فلسطين في الامم المتحدة السفير رياض منصور، الامين العام انطونيو غوتيرش إلى الأخذ بعين الاعتبار أن ما يحدث في فلسطين من انتهاكات هو بفعل الاحتلال العسكري، والتأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى عقاب جماعي وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.