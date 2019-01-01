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الأمير هاري يكشف عدد الأولاد الذي يرغب بانجابهم

الأربعاء 31 يوليو 2019 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمير هاري يكشف عدد الأولاد الذي يرغب بانجابهم


وكالات / سما /

قال الأمير هاري دوق ساسكس في مقال نُشر، أمس الثلاثاء، في مجلة فوج البريطانية، إنه قرر برفقة زوجته ميجان سوف إنجاب طفلين" كحد أقصى"، وأرجع ذلك لمخاوف تتعلق بالبيئة.

وقد ناقش الدوق، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، القضايا المتعلقة بالبيئة والمسؤولية والتغير المناخي مع الدكتورة جين جودال المتخصصة في علم الرئيسيات في حوار من أجل عدد شهر أيلول /سبتمبر المقبل لمجلة فوج، الذي تقوم فيه ميجان بتولي رئاسة تحريره بصورة شرفية.

وقال هاري، الذي استقبل ابنه الأول آرتشي من زوجته ميجان في آيار/مايو الماضي، إن الأبوة عززت من " تواصله وحبه للطبيعة"

ولدى ذكره عن نيته إنجاب أكثر من طفل، قاطعته جين، التي طالبته بعدم إنجاب" الكثير".

ورد الأمير " اثنان كأقصى حد" قبل أن يعرب عن مخاوفه بشأن البيئة بالنسبة للأجيال المقبلة.

واتفق الأمير وجين على أن وضع البيئة " مخيف بالفعل".

وتساءل هاري" كم دليل يجب أن تقدمه لنا الطبيعة قبل أن نتعلم أو نقوم بإيقاظ أنفسنا لرؤية الضرر والدمار الذي نسببه".

 
#الأمير هاري #الأولاد

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