كيف ترتدي ملابس تناسب شكل جسدك؟

وكالات / سما /

إذا كنت تريد أن تبدو شديد الأناقة ومميزاً، وأن يكون لك إطلالة خاصة ومختلفة تميزك عن غيرك من الأشخاص، فإنه من الضروري أن ترتدي ملابس ملائمة لحجم وشكل جسدك؛ لأنك إذا ارتديت ملابس واسعة للغاية فإنك ستبدو وكأنك طفل صغير يرتدي ملابس شخص أكبر منه، وإذا ارتديت ملابس ضيقة ومشدودة للغاية فستبدو سخيفاً ومزعجاً، لهذا السبب نُقدم لك بعض النصائح والمعلومات لمساعدتك على ارتداء ملابس تتناسب مع حجم وشكل جسمك.

ما هو نوع جسمك؟

بلغة كمال الأجسام، فإن أشكال الجسم تتنوع ما بين أكتومورف، ميزومورف، أندومورف. الأكتومورف هو الجسم النحيف بشكل طبيعي، أما الميزومورف فهو الشخص الذي يملك بنية عريضة نسيباً ولديه الكثير من العضلات، أما الأندومورف فهو الجسم الممتلئ من الجزء الأسفل. ولكل نوع من أنواع الأجسام هذه ملابس تناسبه وتجعله أكثر تميزاً عن غيره.

وفيما يلي نستعرض أشكال الجسم المختلفة، ونقدم لك النصائح التي تساعدك على ارتداء ما يناسبها:

الجسم شبه المنحرف

تعتبر هذه البنية متوسطة، وهو شكل الجسم الذي يليق به معظم ماركات الملابس الرجالية. تعرف أنك صاحب هذا الجسم عندما يكون كتفاك أوسع قليلاً من القسم الوسطي؛ ما يمنع الجزء العلوي بارزاً.

ماذا ترتدي الأجسام شبه المنحرفة؟

بشكل يومي: يجب أن ترتدي سراويل تتناسب بالضبط مع شكل جسمك؛ لكي تبرز حجمه الطبيعي، لن تجد صعوبة في العثور على هذه السراويل؛ لأنها تكون موجودة في كل المتاجر. أما بالنسبة للقمصان والتيشرتات التي تحمل رموزاً، فأنت حر في ارتداء ما تريد، كذلك ارتدِ الألوان التي تفضلها.

البدلات الرسمية: بدلات رسمية مَحُوكَة خصيصاً لهذه المناسبات، اطلب من الخياط الخاص بك أن يُصمم لك بنطلوناً يتناسب مع جسمك بالضبط. كذلك يجب أن تكون السترة بمحاذاة الخصر لتتجنب عدم التوازن بين النصفين العلوي والسفلي.

وفيما يتعلق بربطات العنق، فيُنصح بارتداء البابيون؛ لأن ربطات العنق المتوسطة الحجم ستجعلك تبدو غريباً نوعاً ما؛ لأن النحيفة ستجعلك تبدو عريضاً جداً، أما الربطات الطويلة فستجعلك تبدو قصيراً.

شكل الجسم المستطيل

وهو الجسم الطويل والنحيل. في هذه الحالة يكون النصف العلوي يطابق السفلي تماماً، ما يعني أن كتفيك يكونان في نصف اتساع خصرك. قد تعاني لاختيار الملابس الخاصة بك بسبب طولك الشديد، لهذا السبب سيكون عليك ارتداء أقمشة وألوان معينة، خاصة في الجزء العلوي من جسمك.

ماذا ترتدي الأجسام المستطيلة؟

بشكل يومي: بالنسبة للملابس الخاصة بالجزء العلوي، فعليك ارتداء السترات الصوفية المَحُوكَة، والكارديجان، والسترات الأخرى التي يوجد بها العديد من الأزرار؛ لأنها ستضيف بعض الوزن إلى كتفيك، ما يوحي للآخرين بأنك تملك جسماً شبه مُنحرف. أما بالنسبة للسراويل، فعليك ارتداء سراويل مناسبة لشكل جسمك، لن تضيف أي شيء جديد إلى حجم جسمك، ولكنها في الوقت نفسه لن تجعلك تبدو أكثر نحافة.

البدلات: بالنسبة لطول السروال، يُستحسن أن يكون السروال قصيراً نوعاً ما؛ لأنه بهذه الطريقة سوف يخلق نوعاً من التوزان على الجزء العلوي والسفلي. أما السترات فيستحسن أن تكون ذات أزرار.

الجسم المُثلث

وهنا يكون جسمك مستديراً في منطقة البطن واكتافك غير بارزين لأنهما أقل حجماً، وفي كثير من الأحيان يكون الجسم المثلث مُحبباً كثيراً. يكون القسم الوسطي من جسمك أوسع من كتفيك، وساقاك تكونان متوازنتين مع نصفك العلوي.

ماذا يرتدي أصحاب الأجسام المثلثة؟

بشكل يومي: عليك ارتداء ألوان وأقمشة تبرز الجزء العلوي من جسمك، وتجعل كتفيك يبدوان أعرض. وبالنسبة للسراويل، فارتدِ سراويل ذات ساق مناسبة تماماً لجسمك، لا ترتدِ سراويل ذات أقدام شديدة الاتساع أو مشدودة للغاية؛ لأنها ستخلق نوعاً من عدم التوازن في جسمك. أما عن القمصان، فسوف تكون القمصان الداكنة ذات الألوان الغامقة أفضل كثيراً من الألوان الفاتحة؛ لأنها ستجعل جسمك يبدو أكثر اتزاناً.

البدلات: لا ترتدي سترات مزدوجة الصدر؛ لأنها ستضيف الكثير من الوزن للجزء العلوي بجسمك. عوضاً عن ذلك ارتدِ بدلات كلاسيكية؛ لأنها ستبرز كتفيك وتجعل جسدك يبدو متوزاناً.

الجسم المثلث المقلوب

في بعض الأحيان يكون لديك مشكلة في العبور من خلال إطارات الأبواب؛ لأن كتفيك عريضان جداً، ولكن هذا لا يعني أن جسمك سيئ أو أنك غير لائق؛ لأنه يوجد العديد من التصاميم الرائعة والمميزة التي تتناسب مع جسمك.

ماذا يرتدي أصحاب أجسام المثلث المقلوب؟

بشكل يومي: عليك ارتداء سراويل أكثر اتساعاً، عوضاً عن السراويل التي تناسب جسمك تماماً. وارتدِ أحزمة خصر؛ لأنها تخلص توزاناً بين الجزء العلوي والسفلي. من الأفضل أن ترتدي سترات خالية من الأزرار؛ لأنها ستجعل كتفيك يبدوان أقل عرضاً.

البدلات: لأنك عريض البنيان، فمن الأفضل أن ترتدي بدلة خالية من النقوش، ولا يوجد فيها الكثير من التفاصيل.