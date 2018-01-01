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لهذا السبب.. فولكس فاجن "بولو" تحصل على لقب سيارة العام الآمنة

السبت 05 مايو 2018 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. فولكس فاجن "بولو" تحصل على لقب سيارة العام الآمنة


وكالات / سما /

فازت السيارة "بولو" الشهيرة التي تنتجها منذ سنوات طويلة شركة "فولكس فاجن" الألمانية بلقب "سيارة العام الآمنة" في احتفال كبير في العاصمة البريطانية لندن.

حازت السيارة الصغيرة القوية اللقب الجديد بعد أسابيع قليلة من فوز الجيل السادس من الطراز "بولو" بلقب "سيارة العام على مستوى العالم" في فئة سيارات المدن وذلك للمرة السادسة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات.

جاءت جائزة الأمن والسلامة التي فازت بها أنجح سيارة تنتجها "فولكس فاجن" أكبر منتج سيارات في العالم، خلال احتفال توزيع "جوائز فرست كار" الذي أقيم في النادي الملكي للسيارات في بريطانيا. وتستهدف مجلة وموقع "فرست كار" الشباب الذي يتعلم قيادة السيارات وسائقي السيارات المؤهلين الجدد.

وقال "ديفيد موتون" محرر المجلة إن "فولكس فاجن بولو أدخلت معايير الأمان والسلامة للسيارات الكبيرة إلى سوق السيارات الصغيرة القوية.. لقد حصلت السيارة على تصنيف 5 نجوم من خبراء الأمن والسلامة في مؤسسة يورو إن.سي.أيه.بي مسجلة أعلى عدد من النقاط تحصل عليه سيارة في فئتها".

وأشار "موتون" إلى وجود عدد كبير من معدات السلامة وتكنولوجيا مساعدة السائق كمواصفات قياسية في السيارة يولو، وبخاصة نظام مكابح الطوارئ الآلي من فولكسفاجن والذي أصبح موجودا في مختلف طرز وفئات السيارة بولو.

وأضاف أن "سهولة الرؤية من كل الاتجاهات بالنسبة للسائق تساعد أيضا في جعل السيارة بولو خيارا آمنا بشدة بالنسبة للسائقينالجدد".

كما صنف "البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة "يورو إن.سي.أيه.بي" المعني بإجراء اختبارات تحمل التصادم للسيارات وتقييم عوامل الأمان والسلامة فيها السيارة "بولو" باعتبارها الأفضل أداء في فئة السيارات الصغيرة القوية حيث حصلت على 96%

#فولكس فاجن #بولو #سيارة

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