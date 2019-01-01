ابو دياب يحذر من مخطط يهدف لتهويد حي وادي الحمص والأحياء المجاورة

القدس المحتلة / سما /

حذر عضو لجنة الدفاع عن بلدة سلوان فخري أبو دياب من مخطط لسلطات الاحتلال يهدف لتهويد حي وادي الحمص والأحياء المجاورة عبر احاطتها بالمستوطنات وذلك لإحداث خلل في التوازن الديمغرافي لصالح المستوطنين والحيلولة دون تمدد الأحياء العربية في القدس وتواصلها لإجبار المقدسيين على الرحيل.

وقال أبو دياب في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن هذا المخطط الاحتلالي يأتي في اطار ما يسمى غلاف البيت المقدس الذي يطال أحياء وبلدات برمتها في القدس المحتلة منها حي وادي الجوز والشيخ جراح وبلدة سلوان والصوانة من خلال احاطة البلدة القديمة بالمستوطنات وربطها مع الخط الأخضر في القدس الغربية لطمس معالم حدود عام 67.

واوضح أبو دياب أن سلطات الاحتلال تنفذ فعليا مخططاتها في القدس بالاستيلاء على المنازل، ومنها في حي الشيخ جراح وكُبّانية أم هارون حيث هناك اخطارات بالهدم لمئة وثمانية عشر شقة سكنية بحجج وذرائع مختلفة بالتزامن مع عزمها إقامة 387 وحدة استيطانية جديدة ومسح أي أثر عربي في المنطقة.

وأشار أبو دياب في السياق إلى مساعي الاحتلال لإقامة اربعة أنفاق في أربعة شوارع رئيسية في العاصمة المحتلة أحدها لتكملة مشروع القطار الخفيف بين الشطرين الشرقي والغربي في المدينة ولتهيئة ضم المناطق ضمن مخطط ما يسمى القدس الكبرى.