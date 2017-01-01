نتنياهو: الجيش ينتظر مني ضوءاً أخضر لتنفيذ عملية عسكرية في غزة ستؤلم حماس ولن نقبل وساطات

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للوفد الأمني المصري، التزام حكومته بحالة الهدوء ما ألتزمت بها حماس والفصائل في قطاع غزة، مشيرًا الى أن عملية قتل الأدهم "لم تكن مقصودة".

وقتل الجيش الإسرائيلي، محمود احمد صبري الادهم (28 عاما)، أحد عناصر "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، برصاص الجيش بالقرب من حدود غزة، الخميس.

وقال نتنياهو إن "الجيش ينتظر مني ضوءاً أخضر لتنفيذ عملية عسكرية في غزة ستؤلم حماس إذا لم تلتزم بالتهدئة".

وأضاف نتنياهو إن "عمليات التصفية لرموز الإرهاب في غزة لم ولن تتوقف وستكون جزءاً من أي عملية عسكرية لنا في غزة" حسب تعبيره .

وأكد نتنياهو للوفد المصري، أن "حماس بالتصعيد الأخير طالبتكم بالتدخل لاحتواء الموقف، واستمرارها بالتصعيد في الجنوب، سيدفعني لاتخاذ قرار جريء، وفي حينه لن أقبل وساطتكم، ووساطة الأمم المتحدة، وحتى وساطة قطر، إلا بتحقيق الأهداف كاملة من عمليتي".

و أخبر نتنياهو المخابرات الأمنية المصرية عن "صعوبة نقل أي دولارات لـ "كتائب القسام" وحركة "حماس" في غزة، وأن هذا القرار نهائي ولا رجعة عنه".

وفي السياق ذاته، طالبت حركة "فتح"، الوفد الأمني المصري برئاسة وكيل جهاز المخابرات المصرية اللواء أيمن بديع، كتاب خطي من حماس بالموافقة على التنفيذ الفوري لاتفاق 2017 للمصالحة الفلسطينية، والذي يبدأ بالتمكين الشامل والكامل للحكومة في غزة، مؤكدة بأن اتفاق 2017 هو الاتفاق "الشامل والمتكامل للمصالحة".