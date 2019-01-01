الاحتلال يعتقل فتى بعد اطلاق النار عليه قرب مخيم شعفاط

القدس المحتلة/سما/



اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، فتى بعد اصابته بالرصاص الحي، عند حاحز مخيم شعفاط بمدينة القدس.



وقال ثائر فسفوس الناطق باسم حركة فتح بمخيم شعفاط أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي عند حاجز مخيم شعفاط واصابت شابا باطرافه السفلية واعتقلته واعتدت عليه بالضرب.



وأضاف فسفوس ان مواجهات عنيفة شهدها حاجز مخيم شعفاط مساء اليوم، واطلق الشبان المفرقعات والحجارة باتجاه جنود الاحتلال الذين استخدموا الرصاص الحي والقنابل الغازية بكثافة موضحا أن واجهات بعض المحلات التجارية ظهرت علامات الرصاص الحي وتهشم زجاجها.



وأضاف فسفوس ان المصاب هو الفتى حاجز علي بلال طه ، وتواصل سلطات الاحتلال احتجازه على الحاجز دون علاج.



واشتدت المواجهات عقبت اعتقال الفتى، وأوضح فسفوس ان جنود الاحتلال يطلقون الرصاص الحي بصورة عشوائية

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