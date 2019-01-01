  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لهذا السبب.. عائلات اسرائيلية من غلاف غزة يعتزمون الهروب قبل بداية الصيف

الجمعة 07 يونيو 2019 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. عائلات اسرائيلية من غلاف غزة يعتزمون الهروب قبل بداية الصيف


غزة / سما /

قال ألموغ بوكير مراسل "القناة 13" العبرية، اليوم الجمعة، إن 10 عائلات إسرائيلية من سُكان مستوطنات غلاف غزة في المجلس الإقليمي شاعر هنيغف يعتزمون مغادرة المنطقة قبل بداية الصيف.

ووفقا لبوكير، فإن مغادرتهم تأتي بسبب الوضع الأمني المتوتر في المنطقة، وأن هذه العائلات أتت إلى غلاف غزة لفترة تكيف قبل حوالي عام.

وأوضح أن الأشهر القليلة الماضية عاشت هذه العائلات عدة جولات من التصعيد العسكري بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة، وبالتالي أعلنوا أنهم لا يرغبون في البقاء.

ولفت مراسل القناة 13 العبرية، إلى أن أكبر مصدر قلق في المجلس الإقليمي هو أن هذه الخطوة ستؤدي إلى موجة أكبر من الهجرة لباقي المستوطنين.

ترجمة: مؤمن مقداد

الأكثر قراءة اليوم

أمريكا تطلب من إسرائيل الاستعداد لتلقي صواريخ من ثلاث جبهات

شاب يقتل عمته طعناً ويصيب والده بجراح في الزاوية غرب سلفيت

تفاصيل "اختطاف" العالم الفلسطيني الأشقر وتسليمه لإسرائيل

تعليمات هامة لطلبة الثانوية العامة "الانجاز" 2019 للتعامل مع الامتحانات بغزة والضفة

عرض الليكود لشاكيد : حقيبة وزارية مقابل إقناع ليبرمان

شرطي يعترف بأن أبو القيعان لم يهدد أحدا لدى استشهاده

لهذه الأسباب.. موسكو تتفادى الرد على خيانة تل ابيب

الأخبار الرئيسية

شاهد: الكشف عن تفاصيل وخفايا تتعلق باقتحام الحرم المكي المعروفة بحادثة "جهيمان" عام 79

حماس وسوريا

التلفزيون السوري يوضح حقيقة عودة العلاقات السورية مع حماس!

حماس

الاستخبارات الاسرائيلية: حماس مرتدعة ونتنياهو لن يشن حربا عشية الانتخابات والضفة هادئة لحين رحيل ابو مازن!

الاشقر

مصدر : واشنطن تتراجع عن تسليم الأشقر لإسرائيل

فيديو.. الاحتلال يزعم : إحباط تهريب متفجرات لصالح حماس من غزة إلى سيناء