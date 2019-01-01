لهذا السبب.. عائلات اسرائيلية من غلاف غزة يعتزمون الهروب قبل بداية الصيف

غزة / سما /

قال ألموغ بوكير مراسل "القناة 13" العبرية، اليوم الجمعة، إن 10 عائلات إسرائيلية من سُكان مستوطنات غلاف غزة في المجلس الإقليمي شاعر هنيغف يعتزمون مغادرة المنطقة قبل بداية الصيف.

ووفقا لبوكير، فإن مغادرتهم تأتي بسبب الوضع الأمني المتوتر في المنطقة، وأن هذه العائلات أتت إلى غلاف غزة لفترة تكيف قبل حوالي عام.

وأوضح أن الأشهر القليلة الماضية عاشت هذه العائلات عدة جولات من التصعيد العسكري بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة، وبالتالي أعلنوا أنهم لا يرغبون في البقاء.

ولفت مراسل القناة 13 العبرية، إلى أن أكبر مصدر قلق في المجلس الإقليمي هو أن هذه الخطوة ستؤدي إلى موجة أكبر من الهجرة لباقي المستوطنين.

ترجمة: مؤمن مقداد