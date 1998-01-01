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مصادر لـ"سما" : نتنياهو هاتف أمير قطر وتوسل اليه بأدخال الاموال الى قطاع غزة

الثلاثاء 07 مايو 2019 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر لـ"سما" : نتنياهو هاتف أمير قطر وتوسل اليه بأدخال الاموال الى قطاع غزة


القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر مطلعة عن رئيس الوزراء الاسرائيلي هاتف امير قطر تميم بن حمد مرتين خلال الشهر الماضي مطالبا اياه بادخال المال لحركة حماس في قطاع غزة للتخفيف من الاوضاع الكارثية بغزة.

وقالت المصادر لـ"سما" ان الدوحة لا تشعر بأي حرج في ادخال الاموال الى قطاع غزة وان أحدا لا يستطيع ان يتهمها بمساندة "الارهاب" او حماس لان واشنطن وتل أبيب ابلغتا الدوحة بموافقتهما على الدور القطري في قطاع غزة باعتبار انه يساعد على تهدئة الاوضاع ومنع انفجار الاوضاع بصورة شاملة.

وكانت قناة "كان" العبرية (حكومية) كشفت اليوم عن أن شروط اتفاق وقف إطلاق النار،بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، تتضمن سماح إسرائيل لقطر بإدخال 30 مليون دولار أمريكي إلى قطاع غزة.


و قالت القناة الرسمية، أن من بين الشروط، تخفيض المظاهرات الأسبوعية على السياج الفاصل، ووقف البالونات الحارقة، دون تفاصيل إضافية. 

#تميم #قطر #نتنياهو

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