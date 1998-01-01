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"الزراعة" توضح أسباب ارتفاع أسعار الدجاج في غزة

الأربعاء 24 أبريل 2019 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الزراعة" توضح أسباب ارتفاع أسعار الدجاج في غزة


غزة / سما /

قالت وزارة الزراعة في غزة، إن الارتفاع الطفيف في أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة يعود لشح دخول البيض المفقس إلى القطاع، والخسائر التي تكبدها المزارعون مؤخرا ما أدى لعزوفهم عن التربية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني أن التذبذب الطفيف في أسعار الدواجن يُعد أمر طبيعي في هذا القطاع الحيوي والهام.

وأكد البسيوني، أن وزارته تراقب قطاع الدواجن بشكل متواصل، ولن تسمح بتجاوز سياستها المتبعة في تنظيمه، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة بعد ارتفاع الأسعار، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن وزارته ماضية في تنفيذ سياستها التي اعتمدتها لهذا العام والمتمثلة في دعم المزارع وحماية المستهلك.

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