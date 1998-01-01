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اعلان الحكومة الجديدة بعد غد السبت

الخميس 11 أبريل 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعلان الحكومة الجديدة بعد غد السبت


رام الله / سما /

 أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت عن عقد اجتماع هام للجنة يوم الاحد المقبل برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث مهام الحكومة والتطورات الاخيرة في اسرائيل والمنطقة.
وأكد رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس ، انه بعد غد السبت سيشهد اعلان الحكومة الجديدة، مشيرا الى ان اجتماع التنفيذية الاحد سيبحث مهام ومسؤوليات الحكومة بمباشرة تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في مسالة العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية.
واوضح رأفت ان الحكومة الجديدة ستكون الاداة التنفيذية لقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واولى القرارات تحديد العلاقة مع الاحتلال بوقف التنسيق الامني والمباشرة في الانفكاك الاقتصادي.
وحول ما يتم تداوله من أنباء عن طرح صفقة القرن قريبا، اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير انه بات واضحا من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة
لإسرائيل وهو ما يعني ازاحة القدس عن طاولة المفاوضات، ودعم الاحتلال في مخططاته بضم اجزاء من الضفة واعلان الادارة الامريكية بان دولة الفلسطينيين  ستكون في غزة وهو ما ترفضه القاهرة بشكل قاطع لافتا في السياق الى اعلان واشنطن فرض السيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
واشار رأفت الى ان القيادة ترفض بحزم هذه الصفقة قبل طرحها ولن تتعامل معها حيث ان واشنطن باتت شريكة لحكومة نتنياهو في تكريس الاحتلال وتوسيع
الاستيطان.

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