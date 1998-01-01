بالأسماء.. كشف السفر عبر معبر رفح "الأربعاء"

غزة / سما /

أعلنت داخلية غزة الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم الأربعاء.

وأفادت الداخلية، أنّ الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة الخامسة + الحافلات: السادسة والسابعة، والثامنة حتى الرقم (49) من كشف (4/3).

وطالبت الداخلية، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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