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عمرو أديب يتعرض لهجوم من إعلامي سعودي

الأحد 24 مارس 2019 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمرو أديب يتعرض لهجوم من إعلامي سعودي


الرياض /وكالات/

شن الإعلامي السعودي إدريس الدريس، مساء السبت، هجوما قويا على مقدم البرامج عمرو أديب قائلا إنه "يغير مواقفه أكثر مما يغير ملابسه".

وجاء هذا الرد الحاد عقب انتقاد عمرو أديب حوار الأمير الوليد بن طلال مع مجموعة قنوات "روتانا" الأسبوع الماضي.

وقال الدريس خلال تقديمه برنامج "الأسبوع في ساعة" الذي يبث على قناة "روتانا خليجية"، مخاطبا المذيع المصري: "لم أرغب في المشاركة في الجدل الدائر، حتى دخل عمرو أديب ساحة المعركة، أولا أود التأكيد أن هذا الحديث جاء مني وليس من الأمير الوليد أو إدارة القناة ولكن بعد أن سمعت تعليق الأخ عمرو أديب ودفاعه الهزيل والمتهتك، حزنت وضحكت لأني بصراحة أجد أن "العربية" لم تُحسن الاختيار، ليتها كلفت ذا مصداقية وقبول عوضا عن عمرو".

وهاجم الإعلامي عمرو أديب، الملياردير الأمير الوليد بن طلال، عقب انتقاد الأخير لتغطية بعض القنوات العربية هجوم نيوزيلندا الذي راح ضحيته 50 شخصا.

وقال أديب، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "نفهم أن هناك منافسة بين روتانا وإم بي سي، لكن في النهاية نحن في خندق واحد، هل وضع العالم العربي يحتمل الضرب في قنوات العربية وإم بي سي؟ هل ما زلت مقتنعا أن تركيا وقطر على حق؟ لا أظن".

وكان الأمير الوليد بن طلال قد انتقد بعض القنوات العربية، دون أن يحدد قناة بعينها، في تغطيتها للعملية الإرهابية في نيوزلندا.

ووصف الأمير السعودي، التغطية بـ"المتخاذلة" لاسيما بالمقارنة مع موقفها في حالات مرتبطة بالمسلمين.

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