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كيف تستعيد الملفات غير المحفوظة من برنامج مايكروسوفت أوفيس

الأربعاء 06 مارس 2019 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تستعيد الملفات غير المحفوظة من برنامج مايكروسوفت أوفيس


وكالات / سما /

تواجه مشكلة ضياع النصوص المكتوبة على برنامج "مايكروسوفت وورد" (Microsoft Word)، أغلب مستخدمى البرنامج، حال عدم حفظها.

وبحسب موقع "كرون"، فإن هناك مجموعة من الخطوات عليك اتباعها من أجل استعادة الملفات التي حذفت من على برنامج "مايكروسوفت وورد" (Microsoft Word).

إصدار 2013 — 2016

تحتوي إصدارات 2013 و2016 من برنامج وورد على ميزة مصممة لاستعادة المستندات غير المحفوظة.

1- انقر على علامة التبويب "ملف" (File) وحدد "إدارة الوثيقة" Document management، ستنقلك هذه إلى لوحة المعلومات، وفقا لموقع "لغة العصر".

2- انقر على الزر المسمى "إدارة الوثيقة" لتظهر لك قائمة منسدلة تحتوي على خيارات عدة.

3- اختر إعادة الملفات غير المحفوظة "Recover Unsaved Documents" لفتح نافذة جديدة تعرض لك قائمة بمستندات وورد غير المحفوظة. إذا كان الملف الذي تبحث عنه مدرجا، افتحه. ولا تنس حفظه هذه المرة.

 إصدار 2007-2010

إذا كنت تستخدم إصدارا قديما من برنامج وورد، فيمكنك استخدام البرنامج نفسه للبحث عن نسخ احتياطية من المستند المفقود.

1- للبدء، افتح وورد وانقر فوق علامة التبويب ملف (في حالة استخدام وورد 2010)، أو زر بدء (في حالة استخدام وورد 2007).

2- من هنا، اختر "فتح". سيؤدي هذا إلى فتح نافذة مستكشف ويندوز. حدد الموقع الذي حفظت فيه آخر مرة المستند المعني. بالنسبة إلى معظم الأشخاص، سيكون المكان "المستندات".

3- بجوار مربع "اسم الملف"، سترى قائمة منسدلة لأنواع الملفات. اختر "جميع أنواع الملفات".

4- حدد الملف الذي تبحث عنه، افتحه واحفظه بشكل صحيح.

#مايكروسوفت #الملفات

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