الاعلامية الليبية "هدى السراري" من اهم 30 شخصية نسائية الاكثر تاثيرا في العالم العربي

دبي / وكالات/

اختارت مجلة "ارابيان بيزنس" المتخصصة في عالم الاعمال في دولة الامارات العربية المتحدة الاعلامية والشاعرة الليبية "هدى السراري" كواحدة من اهم 30 شخصية نسائية الاكثر تاثيرا في العالم العربي.

وحصلت الاعلامية "السراري" على رقم "10" في القائمة السنوية التي اصدرتها المجلة للعام 2019 وهي المرأة الليبية الاولى التي تصنف عربيا وعالميا من الشخصيات الاكثر تأثيرا في العالم العربي حيث يدخل هذا التصنيف ضمن التصنيفات العالمية مستقبلا .

وقالت المجلة في تعريفها لـ"هدى السراري" انه خلال الحرب الاهلية الليبية الثانية في عام 2014 كان معظم الاعلاميين والصحفيين مشغولون في نقل الاحداث الدامية والقاسية لتلك الحرب الا ان "السراري" ارادت ان تظهر القصة الغير محكية لمجتمع ذو ثقافة غنية في شمال افريقيا حيث يصمم هذا الشعب على الحياة وسط حرب قاسية ومدمرة.

وتضيف المجلة " ان الصحفية والشاعرة التي دربت وعلمت نفسها ذاتيا استطاعت ان تحقق كل هذا عبر المجموعة الاعلامية الناطقة باللغة العربية "218" والتي اصبحت الاكثر مشاهدة في ليبيا".

وتابعت " من مقر الشركة في عمان بدأت تلك القناة عملها في عام 2014 حيث قدمت طائفة واسعة من الاخبار وبرامج الترفيه والوثائقيات والرياضة وبرامج عن المجتمع المدني تركزت حول الحياة اليومية للمواطنين الليبيين".

وتحت قيادة " السراري" انطلقت في العام 2017 قناة 218 الاخبارية التي تتخصص في الاخبار العاجلة والاخبار السياسية فيما تشرف "هدى السراري" على منصة رياضية "رميسا" والتي تتخص في نقل الاخبار الرياضية الليبية والعالمية.