فيسبوك تقاضي 4 شركات صينية بتهمة انتهاك علامتها التجارية

وكالات / سما /

اتخذت شركة فيسبوك إجراءات قانونية ضد مجموعة من المواقع الصينية التي تبيع حسابات وهمية وإعجابات ومتابعين على كل من فيسبوك وإنستغرام.

وأعلنت الشركة عن الإجراء القانوني في منشور قصير على مدونتها مساء الجمعة، وهي خطوة غير عادية بشكل يثير الفضول، خاصة باعتبار أن فيسبوك محظورة في الصين وهو ما يمكن أن يزيد الأمور تعقيدا، وفقا لموقع تيك كرنتش المعني بشؤون التقنية.

وجاء في الدعوى التي رفعتها الشركة في مقاطعة كاليفورنيا الشمالية، أنه ابتداء من عام 2017 قامت أربع شركات صينية وثلاثة أفراد في الصين "بتشغيل سلسلة من المواقع التي تروج لبيع الحسابات المزيفة (مثل استخدام أسماء مزيفة أو معرفات هوية زائفة)، وحسابات غير أصلية (مثل المستخدمة في نشاط غير موثوق)"، في انتهاك للعلامة التجارية وشروط الخدمة لكل من فيسبوك وإنستغرام.

ويشير موقع تيك كرنتش إلى أن من المؤكد أن انتهاك العلامة التجارية ليس جديدا بالنسبة لأكبر شركة تواصل اجتماعي في العالم، لهذا فإن نشاط تلك الشركات لا بد أنه كان على نطاق واسع جدا كي يثير سخط فيسبوك القانوني.

وتطالب الشركة بمئة ألف دولار تعويضا عن الأضرار لكل موقع من مواقع الويب الستة التي وردت في الشكوى، نظير انتهاك العلامة التجارية وشروط الخدمة ونطاقات (عناوين ويب) سطو إلكتروني تستخدم اسمها.

وحتى كتابة هذه السطور -وفقا لتيك كرنتش- فإن النطاقات المعنية لا تزال في معظمها فعالة على الإنترنت، وهو سبب آخر ساهم في قرار فيسبوك اتخاذ إجراء قانوني. وبعض مواقع الويب تلك تبيع أيضا حسابات لخدمات من غوغل وتويتر وشركات تقنية أخرى.

وتقول فيسبوك في الدعوى "وفقا لمواقعهم الإلكترونية، فإن هؤلاء المدعى عليهم... ينخرطون في تسجيل وبيع الحسابات وبكميات كبيرة لمختلف مواقع الشبكات الاجتماعية".

ويقول موقع تيك كرنتش إنه عند النظر في أحد هذه المواقع، وجد أن معظم الناس اكتشفوه من خلال بحث في الويب الصيني عن عبارة "شراء حساب فيسبوك".