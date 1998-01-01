الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في ايرلندا

رام الله / سما /

برعاية سفارة دولة فلسطين وسفارة المملكة العربية السعودية وغرفة التجارة العربية - الأيرلندية، أقيم الاحتفال السنوي لليوم العالمي للغة العربية والذي اقرته اليونيسكو في العام 2012، وهو نفس اليوم (18/12) الذي تم فيه اعتماد اللغة العربية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1973 كلغة رسمية في الأمم المتحدة.

نظم الحفل مجموعة (Arabesque event) التي تشرف عليها السيدة رفيقة رجب وحضره عدد كبير من الجاليات العربية والأيرلنديين المهتمين باللغة العربية.



القى سفير دولة فلسطين احمد عبد الرازق عميد السلك الدبلوماسي العربي كلمة أشاد فيها بأهمية اللغة العربية كلغة عالمية يجب التشديد على تعليمها.



ونوه إلى تأثير العولمة على استعمال اللغة العربية لدى الشباب ودعا إلى ضرورة دعم وتقوية منهاج اللغة العربية ونشر التوعية بأهمية اللغة في الحفاظ على مكان الحضارة العربية والإسلامية بين حضارات العالم.



وتحدث بالحفل أيضا عضو البرلمان الأيرلندي ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السيدة مورين او سوليفان (Moreen O’Solivan) التي دعت من على منبر الحفل بان تصبح لجنة العلاقات الخارجية مرتبطة أيضا بالثقافة إضافة الى ارتباطها بالتجارة والدفاع لما لأهمية الثقافة من أثر كبير في الانفتاح على شعوب العالم كما اشارت الى أهمية الحفاظ على اللغة كأحد أعمدة الثقافة والهوية للدول.



وتحدث رئيس غرفة التجارة العربية الأيرلندية السيد نايل هولاهان (Nial holohan)، الذي عمل سفيرا لإيرلندا في عدد من الدول العربية ومنها فلسطين، عن مدى أهمية اللغة العربية في التواصل مع العالم العربي وداعيا ايرلندا الى تعليم اللغة العربية في مناهجها وخاصة مع زيادة عدد المهاجرين العرب في ايرلندا.



وأقيم الاحتفال في مكتبة قلعة دبلن التي تضم مجموعة كبيرة من الكتب القديمة والقيمة واهمها أقدم نسخة للقران الكريم في العالم.



